ИКАО в ближайшие недели рассмотрит вопрос о возмещении ущерба
Россия несет ответственность за крушение малазийского Boeing в 2014 году, постановил авиационный совет ООН
ФОТО REUTERS

В понедельник Авиационный совет ООН постановил, что Россия несет ответственность за крушение самолета Malaysia Airlines над Украиной в июле 2014 года, в результате которого погибли все 298 пассажиров и членов экипажа, сообщает Reuters со ссылкой на заявления правительств Нидерландов и Австралии.

Оба правительства заявили, что Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в ближайшие недели рассмотрит вопрос о том, какая форма возмещения ущерба является приемлемой.

«Это решение является важным шагом на пути к установлению истины и достижению справедливости и ответственности для всех жертв рейса MH17, а также их семей и близких», - заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп.

Он также добавил, что Нидерланды и Австралия хотят, чтобы Совет ИКАО обязал Россию начать переговоры о возмещении ущерба.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг также призвала ИКАО оперативно принять меры по выявлению последствий.

«Мы призываем Россию наконец признать свою ответственность за этот ужасный акт насилия и выплатить компенсацию за свое вопиющее поведение, как того требует международное право», - говорится в заявлении Вонга.

Пассажирский Boeing 777 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года совершал рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, когда был сбит ракетой. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли, включая 196 граждан Нидерландов и 38 граждан или резидентов Австралии. После трагедии Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина создали совместную международную следственную группу. Ее эксперты пришли к выводу, что самолет был сбит ракетой серии 9М38, выпущенной ЗРК «Бук», который находился на территории, подконтрольной пророссийским силам.

В ноябре 2022 года окружной суд Гааги заочно вынес приговор по делу о крушении самолета. На скамье подсудимых оказались бывший «министр обороны» самопровозглашенной «Донецкой Народной Республики» Игорь Гиркин, генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Вина Гиркина, Харченко и Дубинского была доказана. С Пулатова обвинения были сняты.

Следствием установлено, что все четверо способствовали прибытию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», которым был сбит самолет – и это доказано судом, – из России и координировали действия его расчета, тем самым сыграв «ключевую роль в убийстве 298 человек». Суд также признал доказанным, что ракета была выпущена с поля близ поселка Первомайский. В суде также были продемонстрированы данные спутников и радаров, фото- и видеосъемки того, как ЗРК транспортировали к месту выстрела и обратно, а также свидетельские показания и перехваты телефонных переговоров между причастными к катастрофе.

ИКАО не обладает регулирующими полномочиями, но обладает моральным авторитетом и устанавливает мировые авиационные стандарты, принимаемые подавляющим большинством ее 193 государств-членов.

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