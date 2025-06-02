Госпрограммы «Ауыл – ел бесігі» и «Развитие окраин городов» поставят на утрату

Правительство Казахстана приняло решение отойти от точечного финансирования проектов и мероприятий в населенных пунктах. В итоге будут закрыты такие государственные программы, как «Ауыл – ел бесігі», «Развитие окраин городов» и другие, сообщил в понедельник в ходе правительственного часа заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

«Мы отходим от точечного финансирования проектов, мероприятий в населенных пунктах в рамках различных программ, таких как «Ауыл – ел бесігі», «Развитие окраин городов», реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах и другие. Данные программы поставим на утрату», - сообщил Жумангарин.

Он добавил, что из республиканского бюджета будут финансироваться объекты общестранового значения и критическая инфраструктура. Простыми словами, уточнил глава Миннацэкономики, – это проекты со значительной стоимостью, которые дадут высокий социально-экономический эффект. А объекты первой необходимости для жизнеобеспечения населения – из местного бюджета.

«В целом наблюдаемая высокая собираемость налогов на местном уровне в последние годы позволяет реализовать данные подходы, разгрузить республиканский бюджет. В то же время мы понимаем: большой экономии не получится с учетом передачи местным бюджетам дополнительных функций, целевых трансфертов. Наша общая задача, правительства и местных исполнительных органов, – качественно спрогнозировать параметры местных бюджетов», - объяснил Жумангарин.

В результате, по оценке правительства, эти меры позволят сделать государственный бюджет более сбалансированным. Местные бюджеты будут самодостаточны для решения задач регионального уровня, в свою очередь республиканский бюджет будет способным выполнять задачи развития.