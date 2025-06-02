Строительство планируется в сельском округе Ералиев, в селе Акбастау и в сельском округе Бидайык
Более 570 млн тенге возвращенных государству средств потратят на строительство водопровода в области Улытау
фото Жанары Каримовой

Правительство выделило более 570 млн тенге из специального государственного фонда на прокладку водопроводных сетей в области Улытау, сообщила пресс-служба кабмина.

Так, на строительство трубопровода для разъезда №189 сельского округа Ералиев и села Акбастау Жанааркинского района предусмотрено свыше 274 млн тенге, еще 296 млн тенге выделено на строительство нового водопровода в сельском округе Бидайық Жанааркинского района.

«Реализация проектов направлена на улучшение качества жизни жителей и создание инфраструктуры в сельских районах. После завершения всех работ уровень обеспечения населения питьевой водой в Жанааркинском районе составит 100%», - уверены в правительстве.

Сейчас, по данным кабмина, доступ к услугам водоснабжения в области Улытау составляет в городах 100%, в селах – 97,3%.

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