Более 570 млн тенге возвращенных государству средств потратят на строительство водопровода в области Улытау

Строительство планируется в сельском округе Ералиев, в селе Акбастау и в сельском округе Бидайык
Правительство выделило более 570 млн тенге из специального государственного фонда на прокладку водопроводных сетей в области Улытау, сообщила пресс-служба кабмина.
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