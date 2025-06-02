У акиматов регионов нет мотивации наращивать доходную базу, считает депутат мажилиса

На сегодняшний день 17 из 20 регионов Казахстана являются субвенционными, сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

«Зависимость регионов от центра сохраняется на уровне 49%. Остальные три региона являются донорами – города Алматы и Астана и Атырауская область. Но необходимо признать, что все эти вещи условные: из центра дополнительные трансферты получают и регионы-доноры», - сказал Жумангарин.

Вместе с тем большинство крупных проектов в мегаполисах реализуются из центра, признал он. Это и строительство метрополитена в Алматы, и LRT в Астане, истроительство комфортных школ, и развитие транспортной и иной инфраструктуры. Поэтому, подчеркнул глава Миннацэкономики, правительство будет работать над обеспечением экономической самостоятельности регионов через развитие потенциала институтов развития, внебюджетных инструментов финансирования инфраструктурных проектов и мер господдержки.

В свою очередь председатель комитета по финансам и бюджету Татьяна Савельева заявила, что у акиматов регионов нет мотивации наращивать собственную доходную базу, и при перевыполнении доходов до 135%, у них остается более 850 млрд тенге, что говорит о недостаточной увязке бюджетных решений с долгосрочными приоритетами развития.

«Анализ, проведенный комитетом по финансам и бюджету, показывает, что ряд принципиальных задач остаются не до конца решенными. Речь о мотивации регионов к наращиванию собственной доходной базы, адекватности расчетов, учете долговой нагрузки, а также устойчивости финансовых потоков на разных уровнях бюджета», - сказала Савельева.

По ее данным, в малонаселенных регионах остаются проблемы высоких затрат на базовые услуги, в развитых агломерациях – рост доходов грозит снижением трансфертов и возникает «наказание за эффективность». Также регионы жалуются на нечет долговых обязательств и отсутствие компенсаций на реализацию новых поручений.

Савельева подчеркнула, что, несмотря на то что методика определения трансфертов общего характера стала более формализованной и прозрачной, оценить ее реальную эффективность можно будет только по результатам 2026 года.

«Поэтому мы предлагаем Высшей аудиторской палате провести аудит по итогам первого года реализации закона о трансфертах общего характера на 2026-2028 годы. Это позволит при необходимости скорректировать подходы», - предложила председатель комитета.

По ее мнению, необходима привязка расходов к картам обеспеченности и цифровой платформе, плюс отчетность об остатках и неосвоении. Кроме того, убеждена Савельева, методика не учитывает реальный доходный потенциал регионов, остаются риски разбалансировки между районами и областями и некорректная статистика.

«Официальная и ведомственная статистика не интегрированы и часто противоречат друг другу. Фундаментальные показатели – уровень безработицы, индекс потребительских цен, индекс качества жизни – усечены и методологически искажены и, соответственно, не выполняют функцию ориентира», - сказала Савельева и подчеркнула, что необходимо пересмотреть подходы к формированию данных, которые используются в планировании и оценке государственной политики.

В целом, резюмировала она, нереалистичная статистика напрямую мешает формированию обоснованных трансфертов, заниженные показатели уровня жизни приводят к недофинансированию, а завышенные доходные планы не отражают реальную нагрузку на местные бюджеты.