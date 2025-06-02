По данным министра национальной экономик, сейчас зависимость областей «от центра» почти 50%
У акиматов регионов нет мотивации наращивать доходную базу, считает депутат мажилиса
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

На сегодняшний день 17 из 20 регионов Казахстана являются субвенционными, сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

«Зависимость регионов от центра сохраняется на уровне 49%. Остальные три региона являются донорами – города Алматы и Астана и Атырауская область. Но необходимо признать, что все эти вещи условные: из центра дополнительные трансферты получают и регионы-доноры», - сказал Жумангарин.

Вместе с тем большинство крупных проектов в мегаполисах реализуются из центра, признал он. Это и строительство метрополитена в Алматы, и LRT в Астане, истроительство комфортных школ, и развитие транспортной и иной инфраструктуры. Поэтому, подчеркнул глава Миннацэкономики, правительство будет работать над обеспечением экономической самостоятельности регионов через развитие потенциала институтов развития, внебюджетных инструментов финансирования инфраструктурных проектов и мер господдержки.

В свою очередь председатель комитета по финансам и бюджету Татьяна Савельева заявила, что у акиматов регионов нет мотивации наращивать собственную доходную базу, и при перевыполнении доходов до 135%, у них остается более 850 млрд тенге, что говорит о недостаточной увязке бюджетных решений с долгосрочными приоритетами развития.

«Анализ, проведенный комитетом по финансам и бюджету, показывает, что ряд принципиальных задач остаются не до конца решенными. Речь о мотивации регионов к наращиванию собственной доходной базы, адекватности расчетов, учете долговой нагрузки, а также устойчивости финансовых потоков на разных уровнях бюджета», - сказала Савельева.

По ее данным, в малонаселенных регионах остаются проблемы высоких затрат на базовые услуги, в развитых агломерациях – рост доходов грозит снижением трансфертов и возникает «наказание за эффективность». Также регионы жалуются на нечет долговых обязательств и отсутствие компенсаций на реализацию новых поручений.

Савельева подчеркнула, что, несмотря на то что методика определения трансфертов общего характера стала более формализованной и прозрачной, оценить ее реальную эффективность можно будет только по результатам 2026 года.

«Поэтому мы предлагаем Высшей аудиторской палате провести аудит по итогам первого года реализации закона о трансфертах общего характера на 2026-2028 годы. Это позволит при необходимости скорректировать подходы», - предложила председатель комитета.

По ее мнению, необходима привязка расходов к картам обеспеченности и цифровой платформе, плюс отчетность об остатках и неосвоении. Кроме того, убеждена Савельева, методика не учитывает реальный доходный потенциал регионов, остаются риски разбалансировки между районами и областями и некорректная статистика.

«Официальная и ведомственная статистика не интегрированы и часто противоречат друг другу. Фундаментальные показатели – уровень безработицы, индекс потребительских цен, индекс качества жизни – усечены и методологически искажены и, соответственно, не выполняют функцию ориентира», - сказала Савельева и подчеркнула, что необходимо пересмотреть подходы к формированию данных, которые используются в планировании и оценке государственной политики.

В целом, резюмировала она, нереалистичная статистика напрямую мешает формированию обоснованных трансфертов, заниженные показатели уровня жизни приводят к недофинансированию, а завышенные доходные планы не отражают реальную нагрузку на местные бюджеты.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Население Казахстана продолжает сокращаться больше чем в половине регионов
Новости
Адвокат подсудимого по делу об убийстве Шерзата Полата требует привлечь потерпевших к ответственности за «хулиганство»
Новости
​Казахстан заморозил строительство Карачаганакского ГПЗ из-за обострения спора с Eni и Shell
Просматриваемые
Новости
В Алматы с улицы Наурызбай батыра уберут полосу для общественного транспорта
Новости
В Алматы матери детей с особенностями развития выступают против оптимизации Центра инклюзивного образования
Новости
Принадлежавшие Аскару Кулибаеву участки на побережье Капшагая возвращены государству
Новости
Задержан глава морского порта Актау
Новости
Завершена пробивка проспекта Абая до границы Алматы
Новости
В Алматы до середины августа ограничат движение по трем улицам в Бостандыкском районе