Токаев утвердил положение о Службе по противодействию коррупции КНБ

Президент Касым-Жомарт Токаев 14 июля подписал указ о совершенствовании деятельности комитета национальной безопасности. Документом утверждено положение о Службе по противодействию коррупции КНБ, сообщает Kazinform .

Служба по противодействию коррупции наделена полномочиями по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений. В ее основным задачи входит: участие в формировании и реализации антикоррупционной политики; проведение досудебных расследований и оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности; защита лиц, предоставивших информацию о фактах коррупции; реализация имущества, конфискованного по делам о коррупции; взаимодействие с госорганами и иностранными партнерами в рамках международных соглашений.

Кроме того, новое ведомство будет принимать заявления о правонарушениях, разрабатывать предложения по совершенствованию законодательства, консультировать граждан и организации по вопросам противодействия коррупции, обеспечивать сохранность служебного имущества, боеприпасов и средств защиты.

Вместе с тем КНБ получил дополнительные функции, включая участие в реализации задач территориальной обороны и утверждение перечня закрытых военных объектов, содержание которых финансируется из бюджета.

Указ уже вступил в силу.

30 июня президент реорганизовал Агентство по противодействию коррупции (Антикор), включив его в состав комитета национальной безопасности. Агентству по делам госслужбы переданы функции и полномочия по формированию и реализации антикоррупционной политики, координации в сфере противодействия коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также формированию антикоррупционной культуры.