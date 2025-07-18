Жительница области Жетысу скончалась после длительного и жестокого истязания, в котором подозревается ее супруг

В области Жетысу, в селе Баласаз Аксуского района, в июне была жестоко убита 32-летняя Айзат Жуманова. Как сообщает телеканал Almaty.tv , родные погибшей утверждают, что она подверглась пыткам со стороны своего супруга, а потом он привязал ее к седлу лошади и волок по степи.

Родные Айзат Жумановой сообщили, что характер повреждений может указывать на длительное и жестокое насилие.

«В морге я сама осмотрела тело Айзат, у нее были сломаны кости, руками я потрогала затылок, он был мягким, заметила, что челюсть тоже была сломана. Во рту была кровь. Волосы были мокрыми и в пыли. Мочки ушей были повреждены, на руках и ногах кожа содрана», - сообщила тетя погибшей Раушан Дауренбекова.

Мать Айзат Жумановой, Салтанат Жуманова, говорит, что «на ней живого места не осталось».

«Я требую справедливого расследования. Мне говорят, что она упала. Я понимаю, если бы у нее было одно повреждение, я могла бы поверить, но на ней живого места не осталось, до кончиков пальцев ушибы и раны. Я требую справедливого суда, справедливого наказания», - сказала Салтанат Жуманова.

По данным медзаключения, у погибшей зафиксированы черепно-мозговая травма, переломы основания черепа, костей таза и конечностей, множественные ссадины. При этом Айзат доставили в областную больницу Талдыкоргана в 2:30 ночи 22 июня, а через полчаса врачи констатировали смерть. Однако ее родные уверены, что она скончалась еще до прибытия в медучреждение. И Айзат почему-то переодели: на одежде не было ни крови, ни следов насилия. Ее родные расценивают это как попытку скрыть следы преступления.

Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

«Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Расследование находится на особом контроле руководства департамента полиции. В рамках производства предпринимается весь комплекс необходимых уголовно-процессуальных мер, направленных на установление полной и объективной картины произошедшего. Назначены судебные экспертизы, проводится сбор и всесторонний анализ доказательств, тщательно проверяются доводы всех сторон», - отметил и. о. пресс-секретаря департамента полиции Бексултан Анетулы.

Родные же требуют переквалифицировать статью на убийство, совершенное с особой жестокостью.