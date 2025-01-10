​Суд взыскал 3,5 млрд тенге с консорциума NCOC, разрабатывающего месторождение Кашаган

Межрайонный экономический суд Астаны взыскал 3,5 млрд тенге с консорциума North Caspian Operating (NCOC), оператора месторождения Кашаган. Иск был предъявлен одной из структур министерства энергетики Казахстана за несанкционированное сжигание сырого газа, следует из судебных документов.

«Взыскать с филиала "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." в доход государства в счёт возмещения ущерба 726 998 611 и 2 823 549 395 тенге, государственную пошлину в сумме 73 840 000 тенге», – говорится в решении суда.

Иск был подан Западным межрегиональным управлением государственной инспекций в нефтегазовом комплексе министерства энергетики Казахстана после нескольких предупреждений о запрете сжигания сырого газа в факелах в любых ситуациях, кроме аварийных.

Это один из нескольких судебных исков, инициированных правительством Казахстана против участников консорциума NCOC.

В начале 2023 года правительство Казахстана обязало консорциум North Caspian Operating Company, управляющий Кашаганом, выплатить штраф в размере 2,3 трлн тенге ($4,8 млрд) за то, что на месторождении могло храниться слишком большое количество серы. Оператор отрицает свою вину.

NCOC подало жалобу в Верховный суд Казахстана, чтобы отменить решение апелляционного суда, который поддержал доводы правительства о том, что на объекте хранилось слишком много серы, и другие предполагаемые нарушения, связанные с очисткой воды и выбросами. Изначально в суде первой инстанции предприятию удалось оспорить штраф.

Казахстан также подал иск о возмещении ущерба к разработчикам Кашагана в международном арбитраже на сумму более $160 млрд долларов. Большая часть этой суммы – упущенная выгода, но в нее также входят убытки, связанные с предполагаемым ущербом окружающей среде и коррупцией.

В ноябре 2024 года агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что инвесторы Кашагана внесли несколько предложений для урегулирования ситуации с экологическим штрафом в $5 млрд. Однако в середине декабря экс-министр национальной экономики Нурлан Байбазаров сообщил, что правительство не получало предложений от разработчиков Кашагана по урегулированию ситуации.