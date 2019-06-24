Взрывы в Арыси. Главное

Утром в понедельник в военной части, расположенной в городе Арысь, произошло несколько взрывов. Сначала министерство обороны сообщало, что жертв и пострадавших нет. Рассказываем, что происходит.
В понедельник, 24 июня в 9.20 в военной части, расположенной рядом с городом Арысь, прогремела серия взрывов. Арысь находится в Туркестанской области, входит в Шымкентскую агломерацию. В городе проживают около 44 тысяч человек. До 1956 года это был одноименный поселок. А еще Арысь – это крупная узловая железнодорожная станция, связывающая линию Оренбург—Ташкент с Алматинским направлением. Железная дорога здесь является градообразующим предприятием.
Подобные ЧП в Арыси происходят не впервые: пять лет назад случился взрыв на заводе по утилизации оружия и боеприпасов, тогда погибли два человека. В 2009 году на предприятии «КазАрсенал» три человека погибли, 17 попали в больницу.
Утром 24 июня министерство обороны заявило, что жертв и пострадавших нет.
На место взрыва выехал аким Туркестанской области Умирзак Шукеев и он же заявил о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации в Туркестанской области: «Сейчас стоит вопрос об эвакуации всего города». Президент Токаев написал о взрыве в Твиттере — о том, что он поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий разрывов боеприпасов на складе воинской части в городе Арысь. «Необходимо обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов», - написал Токаев.
К обеду пришло сообщение о том, что 56 автобусов направлены для эвакуации жителей из Арыси в сельский округ Мунтайтас, что в 50 километрах от города. Кроме того, людей отправляют в Шымкент, где развернули 15 эвакуационных пунктов. В Отырарском и Ордабасинском районе развернуты дополнительные госпитали на 100 мест, работают 30 карет скорой медицинской помощи.
Местные СМИ пишут, что люди целыми семьями уезжают из Арыси, многие едут в Шымкент, в страхе свою за жизнь и за жизнь близких». По дороге в направлении Шымкента скопилась пробка из автомобилей и людей. АО «Пассажирские перевозки» сообщило о задержке движения пассажирских поездов на участке «Шымкент–Арысь–Тимур».
В 14.00 появилась информация о том, что министр обороны Казахстана выехал на место происшествия.
К обеду в Шымкент начали поступать пострадавшие от взрыва, три человека находятся в тяжелом состоянии. По другой информации, их в два раза больше.
По сообщению областного управления здравоохранения на это время в медицинские учреждения области поступило 16 пострадавших легкой и средней степени тяжести. Один из них военный направлен в областную больницу
Открыта горячая линия: +7 (7252) 44 94 72.
Аким города Шымкента Габидулла Абдрахимов написал в Instagram: «Прошу всех соблюдать спокойствие и молиться, чтобы взрывы остановились».
В социальных сетях появились видео мародерства. Для поддержания правопорядка в г. Арысь дополнительно направленно 120 полицейских, сообщил помощник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.
В городе Арысь Туркестанской области вскоре после взрыва на территории воинской части пропала шестилетняя Ясмина Жаксылык. Об этом Vласти сообщили родственники пропавшей. По их словам, Ясмина пропала на игровой площадке в районе автовокзала.
«Девочка была одета в белую футболку, синие джинсы и красные мокасины. На голове был хвостик. Когда начался этот хаос, кто ее забрал, в какую сторону, в какую машину посадил – неизвестно», - рассказала Vласти тетя Ясмины Гульзия.
Между тем около 500 эвакуированных из Арыси разместили в центральной мечети Шымкента. Заместитель главного имама центральной мечети в Шымкенте Мухаммеджан Естемиров сообщил, что они приняли около 500 человек, эвакуированных из Арыси. Кроме того, он отметил, что около 200 детей, которых ищут родители, доставили из детских садов и лагерей города Арыси. Сейчас их размещают в общежитии медресе возле мечети.
«Мы обращаемся к родителям и распространяем информацию по телефону. Максимально пытаемся предоставить помощь. Спасибо населению города, помогает водой, продуктами питания» - рассказал Мухаммеджан Естемиров.
Начали появляться списки эвакуированных детей.
Генеральный директор StartTime, Азиза Утегенова на своей странице в Facebook сообщила, что команда StartTime запустила краудфандинг для оказания помощи пострадавшим после взрывов в Арысе.Собранные средства пойдут на оказание медицинской и психологической помощи пострадавшим, а также на снабжение продовольствием на первое время.
Помочь жителям Арыси можно по ссылке.
По данным на 17.00 23 человека с различными травмами госпитализированы в больницы Туркестанской области. Большая часть из них находится в областной клинической больнице.
Адреса 15 эвакуационных пунктов, расположенных в городе Шымкенте.
Краудфандинговая платформа StartTime собрала за час 68 тысяч тенге для помощи пострадавшим.
МВД сообщает, что в Арыси сейчас 463 человека личного состава и 53 единицы техники подразделений МВД. Для охраны общественного порядка в Арысь направлены 500 военнослужащих воинской части 6506 Национальной Гвардии РК, дислоцированной в г.Шымкенте.
Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ст. 462 ч.1 (нарушение правил обращения с оружием, а так же с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Министерство внутренних дел призывает не поддаваться панике.
Между тем по данным областного управления здравоохранения в медицинские учреждения области поступил 31 пострадавший.
Общественное движение “Я Алматинец” объявило о сборе гуманитарной помощи пострадавшим после взрывов в Арысе.
В школе боевого ушу Altyn Arystan, которая находится по адресу Жандосова, 55/3, в Алматы, принимают средства гигиены, консервы, крупы, вода, пледы, одеяла и другую гуманитарную помощь.
Контактный номер: +7-701-985-06-08.
18.00. Официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов заявил, что взрывы боеприпасов на территории воинской части в городе Арысь продолжаются, и это не позволяет начать тушение пожара. Напомним, что первое сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части города Арысь поступило на пульт противопожарной службы сегодня в 09:20.
18. 29. Ассамблея народа Казахстана в Шымкенте на базе Дома дружбы Туркестанской области разворачивает центр по сбору помощи для пострадавших.Координатор — заведующий секретариатом ассамблеи народа Казахстана г. Шымкент Муратали Калмуратов. Оказывается помощь в обеспечении транспортом для эвакуации людей. В состав необходимой гуманитарной помощи входят: продукты питания, вода, соки, детское питание, предметы первой необходимости.
Адрес центра по приему гуманитарной помощи: Дом Дружбы Туркестанской области, г. Шымкент, ул. Желтоксан, дом №9/3. Время работы: 24-25 июня - круглосуточно, с 26 июня - с 09.00 до 19.00 часов.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: + 7 (7252) 21-35-40.
В 18.34 начался брифинг с участием акима области Умирзака Шукеева и министра обороны Нурлана Ермекбаева. Аким подтвердил, что в городе Арысь проживают 45 тысяч человек. Он сказал, что возможно, люди еще остаются в подвалах, и поэтому сотрудники ЧС каждый час обходят помещения. На охрану города привлечено 345 сотрудников
800 военнослужащих находятся в городе и окрестностях. За последний час эвакуировано 1616 человек.
Шукеев сказал, что один человек погиб в результате серии взрывов в воинской части в Арыси. Сейчас известно о 31 пострадавшем, "данные уточняются, с течением времени эта цифра будет увеличиваться", - заметил аким.
По словам министра обороны, основная ударная волна была направлена в степь, но пострадало несколько домов. Он сообщил, что на территории города остаются неразорвавшиеся снаряды и призвал жителей не возвращаться в свои дома, пока ситуация не будет стабилизирована.
"В целях вашей безопасности просим не возвращаться в места проживания. Группа саперов начала работу по очистке. Все дома и кварталы находятся под охраной военнослужащих. Никаких радиоактивных боеприпасов там нет", - сказал Нурлан Ермекбаев.
Эвакуация населения из города Арыс производится в четырех направлениях: в Шымкент, поселок Мунтайтас (30 км.), поселок Кабылсай (25 км) и поселок Шагыр (35 км).