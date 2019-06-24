Взрывы в Арыси. Главное

В понедельник, 24 июня в 9.20 в военной части, расположенной рядом с городом Арысь, прогремела серия взрывов. Арысь находится в Туркестанской области, входит в Шымкентскую агломерацию. В городе проживают около 44 тысяч человек. До 1956 года это был одноименный поселок. А еще Арысь – это крупная узловая железнодорожная станция, связывающая линию Оренбург—Ташкент с Алматинским направлением. Железная дорога здесь является градообразующим предприятием.

Подобные ЧП в Арыси происходят не впервые: пять лет назад случился взрыв на заводе по утилизации оружия и боеприпасов, тогда погибли два человека. В 2009 году на предприятии «КазАрсенал» три человека погибли, 17 попали в больницу.

Утром 24 июня министерство обороны заявило, что жертв и пострадавших нет.

На место взрыва выехал аким Туркестанской области Умирзак Шукеев и он же заявил о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации в Туркестанской области: «Сейчас стоит вопрос об эвакуации всего города». Президент Токаев написал о взрыве в Твиттере — о том, что он поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий разрывов боеприпасов на складе воинской части в городе Арысь. «Необходимо обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов», - написал Токаев.

К обеду пришло сообщение о том, что 56 автобусов направлены для эвакуации жителей из Арыси в сельский округ Мунтайтас, что в 50 километрах от города. Кроме того, людей отправляют в Шымкент, где развернули 15 эвакуационных пунктов. В Отырарском и Ордабасинском районе развернуты дополнительные госпитали на 100 мест, работают 30 карет скорой медицинской помощи.

Местные СМИ пишут, что люди целыми семьями уезжают из Арыси, многие едут в Шымкент, в страхе свою за жизнь и за жизнь близких». По дороге в направлении Шымкента скопилась пробка из автомобилей и людей. АО «Пассажирские перевозки» сообщило о задержке движения пассажирских поездов на участке «Шымкент–Арысь–Тимур».

В 14.00 появилась информация о том, что министр обороны Казахстана выехал на место происшествия.

К обеду в Шымкент начали поступать пострадавшие от взрыва, три человека находятся в тяжелом состоянии. По другой информации, их в два раза больше.

По сообщению областного управления здравоохранения на это время в медицинские учреждения области поступило 16 пострадавших легкой и средней степени тяжести. Один из них военный направлен в областную больницу

Открыта горячая линия: +7 (7252) 44 94 72.

Аким города Шымкента Габидулла Абдрахимов написал в Instagram: «Прошу всех соблюдать спокойствие и молиться, чтобы взрывы остановились».



В социальных сетях появились видео мародерства. Для поддержания правопорядка в г. Арысь дополнительно направленно 120 полицейских, сообщил помощник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.