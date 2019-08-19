Материнский раздор

У Майры Абдрахметовой восемь детей. «Я от государства сейчас получаю только за свою «Алтын алка» (государственная награда матерям, у которых 7 и более детей – V), это 16 500 тенге всего лишь, – рассказывает она. – У меня не получается получить АСП, потому что мы с мужем оба работаем. В данный момент я нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребенком. При получении АСП учитываются и пособия до года– я получаю вот эти 40% (от зарплаты - V), это 38 тысяч с чем-то».

«У нас (доход – V) порядка 300 тысяч, но 300 тысяч разделить на 10 - это 30 тысяч на человека. В связи с этим я не получаю АСП, а так как я не получатель АСП, я и в школе по всеобучу ничего не получаю».

Одна из крупных статей расходов в семье - оплата по кредитам, но под программу погашения проблемных кредитов семья Майры не попадает: «Там предел до трех миллионов, а я в прошлом году брала (кредит – V) на пять миллионов. И мы ежемесячно погашаем, у нас задолженности нету, а там же у кого просрочки, у кого проблемные...Я же говорю: мы, порядочные люди, ни под что не попадаем. Обидно».

Майра и ее муж преподаватели, он - кандидат физико-математических наук, она - магистр. До декрета Майра преподавала в военном вузе. «Я на государство никогда не надеялась. У меня раньше было ИП, оно до сих пор есть, но сейчас не работает. У нас раньше был продуктовый магазин», – говорит женщина. Магазин пришлось закрыть, так как наемные продавцы подворовывали, а стоять за прилавком сами преподаватели не успевали.

«У меня сейчас муж работает, и я после года, наверное, выйду подрабатывать, потому что как-то надо прокормить детей», – говорит Майра.

В перспективе она собирается открыть свой учебный центр. «Бакытты Отбасы» обещали помочь, чтобы я могла уже сама зарабатывать дома в декрете деньги, – объясняет она. – Чтобы не просить вот это АСП. АСП мне не нужно – получатели АСП лишаются всех остальных благ. Вот у меня есть ИП, я хочу, чтобы оно заработало. Если я не 100 тысяч хочу, а миллион зарабатывать, например? Каждому по ребенку по 100 тысяч. И я хочу, чтобы таких мамочек было много».

Детские пособия не только для многодетных семей и не привязанные к уровню дохода, по мнению Майры, все же необходимы. «У меня есть ИП, дом и машина - получается, я богатый человек, слава Аллаху, я не жалуюсь. Но хотелось бы от государства (помощи – V) детям, мне не надо. Сейчас мы, многодетные, просим, чтобы государство до 18 лет обеспечивало детей. Мы просим по 21 тысяче на каждого ребенка. Я не думаю, что они это дадут, но пусть хотя бы по 10, по 15 тысяч условно. Я всю жизнь работала на бюджете. В 1999 году я окончила университет, потом с ребенком сидела пару лет, и с 2001 я вышла на работу, с 2001 я всегда на работе, потому что надо прокормить детей. Мы приглашаем бабушек, дедушек, чтобы присматривали год-полтора, потом в садик отдаем. Я всю жизнь платила налоги. Открывала ИП – опять платила налоги. И в итоге я, получается, ничего не имею – кроме вот этих 16 тысяч», – говорит Майра.