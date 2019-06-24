Для получающих АСП казахстанцев введут социальный контракт

Адресную социальную помощь должны получать только те, кто действительно хочет работать. В этой связи министерство труда и социальной защиты планирует внести поправки в законодательство, что для получения АСП трудоспособные граждане должны будут заключать социальный контракт. Как заявил в понедельник в ходе встречи с населением глава ведомства Бердыбек Сапарбаев «если ты не будешь работать – не будешь получать пособие».

«АСП должна быть использовано по назначению. Поэтому мы должны ее контролировать. Должны быть оправдывающие документы. Это обязательно. Я хочу сразу сказать, к сожалению, это хорошее дело иногда превращается в коррупционное дело. Некоторые наши граждане хотят этим воспользоваться», - заявил Сапарбаев.

В частности, подчеркнул он, государство намерено внести поправки в законодательство, которые регламентируют получение адресной социальной помощи.

«Мы внесём изменения (в законодательство – V), самое главное требование будет такое в отношении выделения адресной социальной помощи – это трудоустройство, работа. Самое главное требование – это заключение социального контракта. Заключил социальный контракт, если ты трудоспособен, ты должен работать, не будешь работать – не будешь получать пособие. Так не пойдёт», - сказал министр.

В целом, по его информации, только в прошлом году АСП получили «около 530-580 тысяч», а на сегодняшний день – почти 1,4 млн человек.

«Кому положено, те должны получать. В первую очередь государство дает для людей. Дети должны пользоваться этими пособиями, а у нас как делается?! Конечно, у нас есть некоторые идеи в отношении контроля этих денег. Мы должны, чтобы эти деньги тратились на детей, на образование, здравоохранения и так далее», - резюмировал глава Минтруда и социальной защиты.