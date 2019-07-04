Многодетную мать Оксану Шевчук отправили в СИЗО

Сегодня утром специализированный межрайонный следственный суд Алматы вынес постановление об изменении меры пресечения для Оксаны Шевчук, матери четверых детей, которую обвиняют в участии в движении«Демократический выбор Казахстана» (ДВК, признана казахстанским судом экстремистской организацией – V). Ранее она находилась под домашним арестом, теперь ее поместили в следственный изолятор (СИЗО). Ее адвокат Галым Нурпеисов сообщил , что она проведет там два месяца.

«Оксану Шевчук арестовали на 2 месяца. Слов нет», - написал на своей странице в Facebook Нурпеисов. Он также сообщил, что суд над Шевчук проходил ночью. Постановление об изменении меры пресечения было озвучено рано утром.

Как сообщает «Азаттык», аналогичное постановление было вынесено судьей Аниной Байдаулетовой в отношении другой женщины – 51-летней Гульзины Джаукеровой. Женщина, по информации «Азаттыка», признала, что хранила листовки с призывами выйти на митинг 6 июля, но также заметила, что не видит в этом ничего криминального. Кроме того, она заметила, что дома без ухода остался ее ребенок с инвалидностью.

Отметим, что о ситуации с Оксаной Шевчук, привлекшей внимание правоохранительных органов после митинга 1 мая, правозащитники сообщили представителям партии власти Nur Otan. Месяц назад во время слушаний «Право на свободу мирных собраний в контексте предупреждения экстремизма и терроризма» об этом деле рассказали председателю общественного совета Алматы и члену партии Nur Otan Рахману Алшанову. Он в свою очередь обещал донести информацию о Шевчук до президента Касым-Жомарта Токаева.