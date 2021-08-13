«Мы продолжим протест, пока наших родственников не выпустят из Синьцзяня»

Через 6 лет после приезда в Алматы активист получил гражданство Казахстана и здесь создал семью, в которой сейчас трое детей. В 2006 году он перевез родителей в Алматинскую область, а в Китае остался его младший брат Баймурат Наурызбек. Теперь целью Байболата было перевезти брата в Казахстан.

«Поскольку у сестры моего отца детей в семье не было, по обоюдному решению взрослых, моего брата Баймурата усыновила семья тети, - рассказывает Байболат. – Он вырос в этой семье. В 2011 году он окончил 11-й класс на китайском языке в Шанхае. Затем я отправил Баймурату приглашение приехать в Казахстан. В то время получить визу было очень сложно, поэтому я написал специальное письмо в посольство Казахстана в Пекине с просьбой о визе, подтверждающей наше родство. На тот момент из 5 человек, обратившихся за визой, была выдана только одна - моему брату. Он прилетел из Пекина в Алматы в 2011 году».

«В то время не было правильного представления о лагерях в Китае»

Приехав в Казахстан, Баймурат год проучился в подготовительном курсе университета имени Аль-Фараби КазНУ. Осенью 2012 года он поступил в Алматинский технологический университет на государственный грант и на зимние каникулы уехал к родителям, которые проживали в Китае. Баймурат не смог вернуться в Казахстан и продолжить учебу, так как здоровье родителей ухудшилось и он остался, чтобы позаботится о них. В конце 2017 года его наняли помощником полицейского в Ойманбулаке. Спустя время, по словам Байболата, родственники сообщили, что в конце марта 2018 года Баймурат был задержан местной полицией без видимой причины.

«Многие говорили, что его на месяц отправили в лагерь перевоспитания. В то время не было правильного представления о лагерях в Китае. Говорили, что некоторых держат там один месяц, некоторых 3 месяца, в основном их обучают китайскому языку. Я был удивлен, потому что мой брат изучал китайский язык в Шанхае, я бы даже сказал, что он китайский знает не меньше носителей языка. Мы не понимали, за что его арестовали. Ждали месяц, 2 месяца, 3 месяца. В обществе ходили разные слухи, что если их не освободят через три месяца, то отпустят через шесть месяцев. Через полгода мой брат так и не вышел», – говорит он.

Байболат отметил, что в 2016 году, когда в Казахстане была создана организация «Нағыз Атажұрт еріктілері», защищающая права казахов в Китае, многие люди начали подавать заявления о пропаже родственников в Синьцзяне. Большинство из тех, чьи родственники написали жалобу, были освобождены. Были даже случаи, когда люди сдали заявление утром, а вечером их родственников уже отпускали из лагеря.

«Я думаю, в то время китайское правительство могло быть очень обеспокоено тем, что другие узнают о существовании лагеря в Китае. Поэтому они выпускали из лагеря тех людей, у которых есть родственники в Казахстане», – поясняет Кунболатулы.