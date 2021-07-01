Активист Байболат Кунболатулы задержан полицией спустя два дня после освобождения из-под ареста

Утром в четверг в Алматы полиция вновь задержала нескольких участников акции протеста у консульства Китая. Среди них Байболат Кунболатулы, освобожденный два дня назад после 7 суток административного ареста, лидер объединения «Нағыз Атажұрт еріктілері» Бекзат Максухтан и другие участники протеста. Об этом сообщили Vласти родственники задержанных.

«20 минут назад (в 9:30 - V) задержали Байболата. Сказали что, везут в Наурызбайский РОВД,- сообщила Vласти жена активиста. - Также хочу сказать полиция избила Байболата и задержала с применением силы, я все видела и у меня есть видео. Меня тоже ударила полиция, но вмешался один мужчина. Они не сказали, за что задержали Байболата, и повестки в суд у них на руках не было. Сегодня исполняется 100 лет Китаю (100 лет Коммунистической партии Китая - V). Поэтому они поручили Казахстану не выпускать их. Другой причины я не вижу. Также из дома задержали 65-летнюю маму Байболата».

Жена Бекзата Максутхана подозревает, что муж также был задержан. По ее словам, Максутхан вышел на улицу этим утром и исчез.

«Мы куда-то собирались. Так как я не успела переодеться, он сказал, что меня подождет на улице. Когда я вышла из дома, на улице его не было. Не берет трубку, и не отвечает на сообщения. Я ждала час - он не появился. Последний раз в Whatsapp заходил в 8 утра, как раз в это время вышел из дома. Я подозреваю, что его задержали. Но кто именно задержал - неизвестно. На самом деле, если бы он куда-то поехал, он бы предупредил», - сказала Нургул Максутхан.

Кроме того, по данным Серикжана Биляша, одного из активистов «Нағыз атажұрт еріктілері», сегодня задержали также Мырзана Алмахана и других участников протеста у китайского консульства, которые требовали освобождения своих родственников из лагерей в Синьцзяне.

Акция протеста у консульства Китая началась в феврале и продолжается ежедневно. Ее участников несколько раз задерживали, подвергали административным арестам и штрафам.