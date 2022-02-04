Элитные соседи

Опрошенные Vластью юристы убеждены, что Каюпова, обладая лишь символическим статусом, не имела юридического права подписывать такие документы. Оно есть только у первого руководителя, которым на тот момент была Мамедалиева.

В разговоре с Vластью Мамедалиева сообщила, что отчуждение происходило не при ней, а при Каюповой: «Когда я приступила к обязанностям директора, отчуждение уже было произведено. И в договоре [который я подписывала] было сказано, что они должны нам построить прачечную на территории. Я уже была поставлена перед фактом, что они забирают эту землю. Я не знаю, кто все подписывал». Каюпова не ответила на звонки корреспондента Vласти.

По словам Мамедалиевой, прачечная и гараж для скорых были построены на территории Научного центра, и она следила за тем, чтобы они были оборудованы правильно. То, что эти постройки действительно появились в середине 2000-х годов, показывают спутниковые снимки.

Тем не менее после подписания акт приема-передачи земельных участков Научного центра был отправлен в Алматинский городской комитет по управлению земельными ресурсами. 19 сентября 2003 года ТОО «Кит Групп» обратилось с заявлением о приобретении двух земельных участков, и позднее земельная комиссия вынесла положительное заключение об их отчуждении в пользу ТОО «Кит Групп».

Заключение договора мены и составление акта приема-передачи не были бы возможны без акта на право собственности на землю. Юристка Есентугелова отмечает, что статус и юридическая сила этого договора мены непонятны, поскольку акимат не имел полномочий наделять Научный центр правом собственности на землю.

В конце декабря 2021 года на пресс-конференции жителей Погрангородка юрист ТОО «Enterprise Development Group» Евгений Зеленский тоже настаивал на том, что договор мены, заключенный с Научным центром, не имеет юридической силы, так как не был нигде зарегистрирован. Кроме того он утверждал, что не знает, кому сейчас принадлежат указанные в договоре мены квартиры.

Что планировалось сделать с отчужденными земельными участками?

На участке площадью 0,86 гектар планировалось возвести офисное здание с паркингом. Однако юристка Асель Есентугелова предполагает, что изначально акимат собирался отчуждать его под благоустройство: «Согласно советским СНИПам, это был рекреационный участок. Он вряд ли мог предназначаться для жилой застройки, поскольку расстояние 50-100 метров между Научным центром и жилой застройкой представляло собой санитарно-защитную зону. Но этот факт требует проверки».

Vласти не удалось выяснить, что произошло со вторым участком размером 0,53 гектар. Акимат города не ответил на вопросы Vласти. Жители Погрангородка предполагают, что на этом участке, вплотную прилегающем к территории Научного центра с западной стороны, сейчас располагаются элитные частные дома.