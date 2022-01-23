Жители Погрангородка вновь протестуют против застройки участка на территории Института акушерства и гинекологии в Алматы

В воскресенье, 23 января жители Погрангородка вышли на очередную акцию протеста против застройки территории Института акушерства и гинекологии. Более десятка жителей растянули транспаранты со словами «Нет строительству ЖК на земле роддома» и «Верните парк Институту матери и ребёнка» вдоль проспекта Достык, сообщает корреспондент Vласти.

Встретившие жителей представители управления общественного развития заявили, что акция незаконная, так как они не подали уведомление, и предложили им пройти в здание Института акушерства и гинекологии, чтобы обсудить ситуацию с представителями акимата и управления градостроительного контроля.

Представитель управления Градостроительного контроля Олжас Тулебаев сказал жителям, что по административному процессу об отмене постановления акимата о передаче земель Института в частную собственность в понедельник будет подана жалоба в кассационной инстанцию. Он также заверил, что 8 декабря управление подало апелляцию на решение Специализированного межрайонного экономического суда, отказавшего в отмене договора купли-продажи участка между акиматом города Алматы и ТОО «КИТ Групп». «Стройки не будет. Подана апелляция» − сказал он, добавив, что управление намерено довести судебные процессы до конца.

Жители также заявили, что видели КамАЗы, вывозившие землю с территории участка. Представитель ГАСК ответил, что это был вывоз мусора. «Строительные работы не ведутся», − сказал Тулебаев.

Ранее жители Погрангородка, расположенного в предгорном районе Алматы, неоднократно выражали свое недовольство тем, что на бывшей рекреационной зоне Института акушерства и гинекологии планируется застройка. Они также указывали, что к участку, где планируется строительство, нет отдельного проезда, и поэтому тяжелая строительная техника ездит по территории их Погрангородка и Института. Застройщиком выступает компания ТОО Enterprise Development Group. Ее учредителями являются ТОО «Кипрос», принадлежащее Тимуру Кулибаеву, а также его сын Алтай Аскар и бизнесмен Артур Арингазин.

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев ранее заявлял, что строительства на этой территории быть не должно.

В дополнении к этому жители обращались к президенту с просьбой вернуть земли Институту акушерства и гинекологии.