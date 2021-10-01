Жители Погрангородка в Алматы заявляют о давлении со стороны застройщика элитного ЖК

В пятницу активисты и представители общественности рассказали о давлении застройщика Enterprise Development Group на жителей домов, расположенных рядом с Научным центром акушерства, гинекологии и перинатологии города Алматы. Связанные с компанией люди подают иски на жильцов и угрожают неприятностями в случае, если они продолжат мешать строительству.

Enterprise Development Group, связанная с Тимуром Кулибаевым, начала строительство элитных жилых домов на территории института матери и ребенка в мае 2021 года. Ранее на этом месте располагалась рекреационная зона медицинского учреждения, разрушенная впоследствии застройщиком. Строительство, по словам юриста Бактыжана Базарбека, могло начаться с нарушениями. На это может указывать расхождение по датам получения архитектурно-планировочного задания (17 сентября 2020 года) и уведомления о начале строительно-монтажных работ (датированное 2018 годом). Неизвестным остается и основание отчуждения 1 гектара земли у центра акушерства, гинекологии и перинатологии, который является государственным землепользователем и не может самостоятельно ею распоряжаться.

Одновременно с этим в городе велась пробивка проспекта Назарбаева в сторону микрорайона Горный гигант. Но в 2016 году, по словам юристки Асель Есентугеловой, проект детальной планировки города был пересмотрен с учетом новой магистрали для будущего строительства ЖК, что произошло без должного согласования с жителями.

Жители расположенных в округе домов протестуют против пробивки дороги с марта этого года, а строительства ЖК − с июня. После этих протестов они столкнулись с оскорблениями и угрозами применения силы, исходящими от людей, связанных, по их мнению, с застройщиком.

После протестов и обращений в акимат Медеуского района, который проверил соответствие строительства ЖК нормативным требованиям, работы были приостановлены. ГАСК заморозил АПЗ, основной документ, разрешающий строительство. Вместе с тем Комитет управления земельными отношениями начал проверку процедуры отчуждения участка у института матери и ребенка.

Пробивка дороги также была заморожена из-за отсутствия внятной модели по тому, как разместить магистраль, пустить автобусы и улучшить движение транспорта по проспекту Назарбаева. Но по словам юристки Асель Есентугеловой, представителям общественности не удалось получить какой-либо документ, свидетельствующий о приостановке проекта.

Пока строительство ЖК и пробивка улицы заморожены, застройщик, утверждает Есентугелова, ведет борьбу с активистами и представителями общественности. Некоторое время назад неизвестный совершил наезд на одну из жительниц с ребенком на руках, управляя машиной без номеров. Суд, как утверждает юристка, провел быстрое заседание по этому факту и лишь обязал водителя выплатить небольшой штраф.

Ольга Боршаговская, жительница одного из ближайших домов, в свою очередь рассказала о постоянном моральном и психологическом давлении в отношении нее: «На меня завели уголовное дело (за разрушение забора, который находится на территории общего пользования и был сломан не ею − V). Меня неоднократно оскорбляли, но слова оскорбителя приписали мне [после чего начались судебные слушания]». Есентугелова подчеркнула, что во время заседания демонстрировали видеоролик, из которого вырезали моменты, когда мужчина, подавший иск, толкал Боршаговскую и оскорблял ее, оставив только фрагмент с ответным ударом.

«Все это неприятно, отнимает силы и время. Получается, что простому человеку защиты нет. Я сейчас противостою олигархам, у которых есть силы, время и средства, чтобы заниматься травлей простых людей», − добавила Боршаговская.