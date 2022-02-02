Выявлены случаи нарушения законодательства и поручения президента
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В Алматы приостановили работы на 19 объектах точечной застройки
ФОТО ОЛЬГИ ЛОГИНОВОЙ

Новый аким Алматы Ерболат Досаев принял решение приостановить работы на 19 объектах точечной застройки, сообщает пресс-служба акимата.

Как напомнили в акимате, по поручению президента в городе действует запрет на точечную застройку. Однако выявлены случаи нарушения законодательства и поручения главы государства.

«В связи с этим акимом города Е.Досаевым принято решение по приостановлению всех видов работ на данных объектах (19 участков), в том числе на территории в мкр. «Самал-3», а также Достык, 125 до выяснения всех обстоятельств», - говорится в сообщении.

31 января стало известно, что после почти пятимесячной ТОО «SAMAL Residence», ведущее строительство жилого комплекса Turkuaz Towers на месте сквера в микрорайоне «Самал-3», возобновил работы вопреки решению акимата выкупить землю для государственных нужд.

Ранее жители Погрангородка, расположенного в предгорном районе Алматы, неоднократно выражали свое недовольство тем, что на бывшей рекреационной зоне Института акушерства и гинекологии планируется строительство элитного ЖК. Застройщиком выступает компания ТОО Enterprise Development Group. Ее учредителями являются ТОО «Кипрос», принадлежащее Тимуру Кулибаеву, а также его сын Алтай Аскар и бизнесмен Артур Арингазин. По словам жителей, ГАСК приостановил архитектурно-планировочное задание застройщику еще 11 мая 2021 года. Но после завершения первичных судебных слушаний, 19 января утром на территории института вновь появились КамАЗы. Жители утверждают, что в этот день застройщик, Enterprise Development Group, выиграл апелляцию на решение ГАСК. Однако решение суда должно вступить в силу только через два месяца.

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