Усердная безответственность

В разговоре с Властью Турсункулов заявлял, что не был напрямую аффилирован с BBK Pro и его владельцем Бауыржаном Курманбековым. Принадлежащая ему Adiant Media «имела юридические связи с BBK Pro», но они не касались непосредственно Focus Kazakhstan. Турсункулов сотрудничал с BBK Pro около 10 лет, и присоединился к организаторам выставок по просьбе Курманбекова, но без заключения договора. Однако в 2014 году Турсункулов и Курманбеков одновременно стали учредителями ТОО «Aspan Group» и продолжали контролировать ее вдвоем вплоть до июля 2018 года, что может подтвердить наличие между ними более тесной деловой связи.

К июлю 2019 года Турсункулов и Курманбеков перестали отвечать на звонки и сообщения организаторов Focus Kazakhstan. Спустя несколько месяцев кураторы, логистическая фирма «ASA Садыков А.А» и другие подрядчики BBK Pro подали несколько исков против компании, которые рассматривались в столичном и алматинском межрайонных экономических судах. Наряду с ними они стали писать коллективные обращения, в которых они оценили сумму материального и морального ущерба, причиненного Турсункуловым и Курманбековым, в 60 млн. тенге.

Министерство культуры не предприняло никаких действий, чтобы помочь в разрешении ситуации.

В начале августа 2019 года столичный суд в рамках одного из гражданских дел обязал BBK Pro уплатить долг в размере 18,5 млн. тенге в пользу логистической компании «ASA Садыков А.А». Параллельно, в январе 2019 года экономический суд Алматы постановил взыскать с компании 2,58 млн. тенге по иску кураторов из США.

Но у судебных исполнителей почти сразу же возникли сложности с исполнением решений судов. Незадолго до начала разбирательств BBK Pro запустила процедуру банкротства, а также была перерегистрирована на имя 84-летней Тамары Козыревой. Как следствие, сумма не была взыскана с компании, поскольку у нее не оказалось в наличии движимого и недвижимого имущества, денежных средств и каких-либо активов.

Тем временем расследования по всем другим делам в отношении лиц, связанных с BBK Pro затягивались. Компания «ASA Садыков А.А» безуспешно пыталась добиться возбуждения уголовного дела в отношении Курманбекова как физлица − организатора Focus Kazakhstan и исполнителя, − чтобы добиться ареста его имущества. Кроме того, пострадавшие кураторы подали коллективные заявления с просьбой возбудить уголовное дело против Курманбекова, Турсункулова и связанных с ними лиц, а также расследовать факт нарушения ими авторских прав при подготовке каталогов к выставкам. К сегодняшнему дню правоохранительные органы оставили без рассмотрения более 30 соответствующих заявлений.