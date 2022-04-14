Усердная безответственность

Перед празднованием нового 2022 года в Алматы произошел скандал из-за оформления улиц, несоразмерного, по мнению горожан, потраченным на него деньгам. Компания, украшавшая город к праздникам, оказалась связана с холдингом Adiant Media, руководитель которого − Арман Турсункулов − был вовлечен в другой резонансный финансовый скандал при реализации одного из проектов госпрограммы модернизации «Рухани Жаңғыру». Власть рассказывает, как акиматы продолжают работать с компаниями, несмотря на скандалы, а правоохранительные органы не торопятся с расследованиями.
В конце 2021 года жители Алматы были возмущены почти отсутствующим украшением города к новому году. Согласно технической спецификации, в городе появилась одна главная елка, семь елок поменьше, 85 малых архитектурных форм, тоннели из гирлянд и т.д. Все это было установлено в 28 локациях. Стоимость реквизита и всех сопутствующих работ составила 224 млн. тенге, или почти $500 тыс. по тогдашнему курсу.
Тендер на услуги оформления в прошлом году выиграла компания ТОО «Clover Media Group». В интервью ее менеджер Олжас Нурланов рассказал, что его компания является частью холдинга ТОО «Adiant Media». А корпоративные документы обеих фирм указывают на наличие общего юридического адреса. Других признаков того, что компании являются холдингом, как объяснял менеджер Нурланов, нет.
Об Adiant Media известно не только то, что компания побеждала в конкурсах на оформление Алматы для крупных праздников в последние два года, получив в общей сложности 280 млн. тенге. В 2018-2019 годах ее директор Арман Турсункулов оказался вовлечен в громкий скандал, связанный с организацией серии выставок казахстанских художников в Великобритании, Германии, США и Южной Корее под общим названием Focus Kazakhstan.
Заказчиком этого проекта выступило министерство культуры и спорта, сделавшее его одним из главных элементов программы модернизации «Рухани Жанғыру». На выставках в четырех городах мира были показаны порядка 400 объектов искусства 94 художников, среди которых: Молдакул Нарымбетов, участники коллектива Кызыл-Трактор, Абдрашид Сыдыханов, Александр Угай, Галим Маданов и Зауреш Терекбай и другие.
Официальным организатором Focus Kazakhstan стал Национальный музей Республики Казахстан. Все операционные процессы совместно вели 14 казахстанских и международных кураторов со своими ассистентами. А контролировать логистические и финансовые операции по рекомендации чиновников Минкультуры было поручено компании ТОО «BBK Pro». Опыт проведения крупных международных мероприятий у нее отсутствовал.
На завершающей стадии мероприятий BBK Pro перестал выполнять обязательства перед многими вовлеченными в проект сторонами. В общей сложности задолженность BBK Pro перед партнерами проекта составила порядка $100 тыс. (более 36 млн. тенге по курсу 2019 года) при бюджете Focus Kazakhstan в $1,75 млн. (633,7 млн. тенге). Кроме того, из-за ненадлежащей упаковки со стороны BBK Pro некоторая часть значимых произведений искусства (в частности, художников Галима Маданова и Александра Угая) серьезно пострадала или была уничтожена при транспортировке. Работы при этом не были застрахованы, хотя это обязательное условие организации международных проектов.
В разговоре с Властью Турсункулов заявлял, что не был напрямую аффилирован с BBK Pro и его владельцем Бауыржаном Курманбековым. Принадлежащая ему Adiant Media «имела юридические связи с BBK Pro», но они не касались непосредственно Focus Kazakhstan. Турсункулов сотрудничал с BBK Pro около 10 лет, и присоединился к организаторам выставок по просьбе Курманбекова, но без заключения договора. Однако в 2014 году Турсункулов и Курманбеков одновременно стали учредителями ТОО «Aspan Group» и продолжали контролировать ее вдвоем вплоть до июля 2018 года, что может подтвердить наличие между ними более тесной деловой связи.
К июлю 2019 года Турсункулов и Курманбеков перестали отвечать на звонки и сообщения организаторов Focus Kazakhstan. Спустя несколько месяцев кураторы, логистическая фирма «ASA Садыков А.А» и другие подрядчики BBK Pro подали несколько исков против компании, которые рассматривались в столичном и алматинском межрайонных экономических судах. Наряду с ними они стали писать коллективные обращения, в которых они оценили сумму материального и морального ущерба, причиненного Турсункуловым и Курманбековым, в 60 млн. тенге.
Министерство культуры не предприняло никаких действий, чтобы помочь в разрешении ситуации.
В начале августа 2019 года столичный суд в рамках одного из гражданских дел обязал BBK Pro уплатить долг в размере 18,5 млн. тенге в пользу логистической компании «ASA Садыков А.А». Параллельно, в январе 2019 года экономический суд Алматы постановил взыскать с компании 2,58 млн. тенге по иску кураторов из США.
Но у судебных исполнителей почти сразу же возникли сложности с исполнением решений судов. Незадолго до начала разбирательств BBK Pro запустила процедуру банкротства, а также была перерегистрирована на имя 84-летней Тамары Козыревой. Как следствие, сумма не была взыскана с компании, поскольку у нее не оказалось в наличии движимого и недвижимого имущества, денежных средств и каких-либо активов.
Тем временем расследования по всем другим делам в отношении лиц, связанных с BBK Pro затягивались. Компания «ASA Садыков А.А» безуспешно пыталась добиться возбуждения уголовного дела в отношении Курманбекова как физлица − организатора Focus Kazakhstan и исполнителя, − чтобы добиться ареста его имущества. Кроме того, пострадавшие кураторы подали коллективные заявления с просьбой возбудить уголовное дело против Курманбекова, Турсункулова и связанных с ними лиц, а также расследовать факт нарушения ими авторских прав при подготовке каталогов к выставкам. К сегодняшнему дню правоохранительные органы оставили без рассмотрения более 30 соответствующих заявлений.
Вместо этого в разработке у управления полиции Медеуского района находятся два других уголовных дела. Первое из них − за неисполнение вступившего в силу приговора (часть 1 статьи 430 уголовного кодекса) по взысканию с BBK Pro 18,5 млн тенге, возбужденное в апреле 2020 года. А второе − хищение чужого имущества (части 1 статьи 190) путем обмана или злоупотребления доверием, возбужденное в марте 2021 года.
В декабре 2020 года управление полиции Медеуского района решило остановить досудебное расследование первого дела из-за отсутствия в деянии представителей BBK Pro состава уголовного правонарушения. Однако в июне 2021 года, после жалобы компании «ASA Садыков А.А» в прокуратуру Алматы, дело было возвращено для проведения очередных следственных действий.
Но, согласно поданной 28 марта 2022 года компанией «ASA Садыков А.А» жалобе в прокуратуру Алматы, «следствие по этим делам работу не осуществляет и представленные нами материалы не изучает».
Это касается и второго уголовного дела. Ведущий его следователь Бауржан Бакытулы постоянно переносил встречи с юристами «ASA Садыков А.А», а также откладывал следственные действия из-за регулярного курсирования дела между прокуратурой города и управлением полиции Медеуского района. В июле 2021 года сотрудница канцелярии управления полиции также отказалась принимать собранные юристом «ASA Садыков А.А» документы, объяснив это тем, что не знает следователя Бакытулы. Ходатайства юриста о замене следователя или принятии дисциплинарных мер в отношении него прокуратура Алматы систематически игнорировали.
В дополнении к этому полиция до сих пор не возбудила уголовное дело на основании коллективного обращения всех пострадавших сторон. Причиной этого могло стать резонансное убийство судебного исполнителя Мурата Абенова в сентябре 2021 года. Дело должны были возбудить по его представлению. Но после гибели Абенова авторам коллективного обращения не сообщили, кому поручено исполнять закрепленные за ним дела.
На фоне бездействия правоохранительных органов Курманбеков продолжал участвовать в госзакупках по праздничному оформления города через зарегистрированную на него компанию Almaty Korkem Advertising Company. В 2018-2019 годах в Facebook аккаунте компании появились фото и видео с гирляндами, кронштейнами и другими объектами, размещенными в Алматы. В тот год тендер в 860,4 млн. тенге на оформление города ко Дню Алматы, Дню победы, Наурызу и Новому 2019 году выиграло ТОО «City Decor», зарегистрированное в Усть-Каменогорске. В 2017-2018 годах фотографии малых архитектурных форм City Decor, вошли в портфолио Almaty Korkem Advertising Company. В 2020 году эта фирма Курманбекова также получила контракты в рамках госзакупок на общую сумму 34,5 млн. тенге.
Турсункулов до недавних пор тоже участвовал в госзакупках через принадлежащую ему холдинговую компанию Adiant Media и связанную с последней Clover Media Group. Adiant Media в 2019 году оформляла алматинские проспекты арками за 202 млн. тенге, часть из которых возмутила горожан и после этого была демонтирована. 13 апреля 2022 года компания Турсункулова была ликвидирована. По данным комитета государственных доходов, фирма имеет задолженность по налогам в 184,7 млн. тенге.
Clover Media Group, помимо праздничного оформления Алматы, в сентябре 2021 года побеждала в ставшем не менее заметным конкурсе акимата Актау на установку декоративных архитектурных форм, для чего было выделено 43 млн. тенге. Одной из них оказалось поле пластиковых тюльпанов на 200 квадратных метрах площади Ынтымақ, стоимостью 15 млн. тенге.
Эта работа была раскритикована за низкое качество как горожанами, так и акиматом Актау. Несмотря на это Clover Media Group получила от администрации города тендер на сумму 70,1 млн. тенге для новогоднего оформления Актау, после чего на Ынтымақ появилась надпись с ошибкой: «С новым 2022 годым».
После сообщений СМИ о том, что вопреки скандалу Clover Media Group вновь получила бюджетные деньги, в акимате Актау заявили, что малые архитектурные формы были установлены за счет спонсорских средств. В ProTenge обратили внимание, что на сайте госзакупок источником финансирования в этой сделке указан местный бюджет. В акимате Актау на это ответили, что меценат перевел деньги на счет городского отдела ЖКХ, который и организовал конкурс на сайте госзакупок.
В разговоре с ProTenge аким города Актау Нурдаулет Килыбай также утверждал, что продолжение договора с этой компанией под вопросом: «Потому что, если честно, мою репутацию, как они, никто не портил никогда в жизни. Мы же тоже люди. Мне очень обидно, не то чтобы обидно, зла просто на них не хватает». На вопрос, кто все же являлся спонсором установки малых архитектурных форм и освещения, он ответил, что директор предприятия попросил не озвучивать этого. 28 марта 2022 года контракт с Clover Media Group был расторгнут. Тем не менее ей оплатили почти половину общей суммы договора – 140 млн. тенге.
28 марта 2022 года юрист «ASA Садыков А.А» отправил жалобу в прокуратуру Алматы из-за простаивания уголовных дел и отсутствия коммуникации с управлением полиции Медеуского района. В документе была изложена просьба взять на контроль расследование по существующим уголовным делам и принять меры в отношении должностных лиц, препятствующих расследованию. Ознакомившись с жалобой, прокуратура Алматы продлила срок ответа до 15 апреля.