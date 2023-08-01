«Кандасы не просят милостыню от государства, они пытаются трудиться и найти работу, сделать свой вклад в страну»

«Когда мы впервые приехали, нам говорили “ойбай, что за монголы”. Сейчас все изменилось. В 1993 году мы были в Петропавловске, там были разные, тяжелые ситуации. Было и такое, что нас грабили, пьяницы разные нападали. На границах нас тоже грабили. Сейчас мы свободно живем в собственной стране, — добавляет он, гордо рассказывая о том, что у него есть “голубой паспорт”, благодаря которому он может свободно пересекать границы. — В Өскемене тоже, начиная от детей, заканчивая стариками, говорили на русском. Сейчас мы все больше возвращаемся к корням, везде к нам относятся с уважением».

В Монголии он и его семья занимались скотоводством. Там, по его словам, они «не видели зла».

«Народ в Монголии живет неплохо. Трое моих детей остались там, мы туда ездим, держимся на связи. Я проработал там 35 лет, отслужил в армии, в Казахстане тоже 5 лет работал. Сейчас на пенсии. 23 года назад ушла из жизни моя старушка. Кроме этого, никаких переживаний нет, тут обо мне заботятся, все хорошо», — улыбается Моңғолхан.

Его дети смогли устроиться в Казахстане - кто занялся предпринимательством, кто работает в строительном секторе. За дом они платят арендную плату. Через пять лет получат его в собственность.

«Мы даже депутатов-кандасов избрали. Вот тут нового акима области поставили, от него ждем хорошего», — резюмирует ата.