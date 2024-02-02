Казахстан в борьбе с бытовыми отходами

В Казахстане долгие годы не решается проблема бытовых отходов. Они скапливаются на мусорных полигонах, многие из которых постоянно переполнены. В 2020 году ключевой мерой в борьбе с ними стала программа строительства шести мусоросжигательных заводов. Но общественники и экологи еще тогда выразили сомнения в ее необходимости из-за дороговизны заводов и их потенциально высокой опасности для экологии.

В апреле 2023 года министерство экологии и природных ресурсов заявило о приостановке этой программы. Однако ведомство окончательно не отказалось от идеи строительства заводов.

Власть рассказывает, почему мусоросжигательные заводы — не лучшее решение для проблемы бытовых отходов и какой может быть более экологичная альтернатива ему.