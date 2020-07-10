Новый предмет по экологии появится в казахстанских школах

Проблемы экологии в Казахстане становятся все боле актуальными, поэтому правительству необходимо заняться внедрением технологии «Waste to energy», а в школах введут предмет «Экологическое образование». Такое поручение в пятницу в ходе расширенного заседания правительства дал президент Касым-Жомарт Токаев.

«Нам нужно заниматься проблемами экологии, которые становятся все более актуальными с общественной точки зрения. Ежегодно образуется свыше 5 млн тонн твердых бытовых отходов. Доля их переработки по стране составляет только 15%. Это недостаточно. Правительству необходимо ускоренно обеспечить законодательную базу и благоприятные инвестиционные условия для внедрения технологии «Waste to energy», - сказал президент.

Он также отметил, что в стране не решаются проблемы со стихийными свалками вокруг населенных пунктов. А проведение разовых рейдов, наложение штрафов, экологических месячников дают небольшой эффект. Поэтому в этом направлении «нужна системная работа со стороны министерства экологии».

«Нам нужно в школах ввести предмет - экологическое образование детей», - также заявил Токаев.