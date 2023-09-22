Приговор бывшему вице-министру экологии и экс-руководству «Оператор РОП» оставлен в силе

Судебная коллегия по уголовным делам суда города Астаны под председательством судьи Нурлана Баяхметова оставила в силе приговор в отношении бывшего вице-министра экологии Ахметжана Примкулова и экс-руководителей ТОО «Оператор РОП», сообщает «Казинформ» .

«Приговор межрайонного суда по уголовным делам суда города Астаны от 3 июля 2023 года в отношении Коротенко Светланы Николаевны, Темирбекова Рустама Темирбековича, Примкулова Ахметжана Абдижамиловича, Кумаргалиева Медета Кумаргалиевича оставить без изменения, апелляционные жалобы осужденных, адвокатов, заинтересованных лиц и их представителей без удовлетворения», - огласил решение Баяхметов.

Напомним, бывший вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов был признан виновным и приговорен к 7 годам лишения свободы по делу «Оператор РОП». Экс-председатель правления ТОО «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев и экс-гендиректор Светлана Коротенко также осуждены на 7 лет лишения свободы, бывшему финансовому директору компании Рустаму Темирбеку назначен один год лишения свободы.

Судом было установлено, что трое руководителей РОП, начиная с 2016 года, при пособничестве вице-министра экологии, неоднократно совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере путем необоснованных оплат услуг аффилированной кампании по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств по завышенной стоимости. Общая сумма причиненного ущерба составила 26,8 млрд тенге. Примкулов также подписал незаконный приказ, которым ввел расширенные обязательства производителей и импортеров кабельно-проводниковой продукции, нанеся ущерб более 325 млн тенге.

В этот же период руководители ТОО «Оператор РОП» при пособничестве экс-вице-министра покушались похитить 180 млрд тенге, находящиеся на счету ТОО. Хищение планировали совершить при строительстве аффилированной компанией шести мусоросжигающих заводов на территории Казахстана. Финансирование строительства необоснованно включили в мероприятия по реализации инвестиционной политики на 2022 год. При этом электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании много миллиардную прибыль.

Управляющий директор ТОО «Оператор РОП» Руслан Шамшиев был найден мертвым, столичным районным отделом полиции Есиль возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК (доведение до самоубийства), а бывший учредитель ТОО «Оператор РОП» Шнар Муктарова агентством по противодействию коррупции была объявлена в розыск за присвоение в 2017-2018 годы 920 млн тенге утилизационного сбора, незаконно оплаченных ей в виде дивидендов. 27 июля этого года она была экстрадирована в Казахстан из ОАЭ.

В 2021 году в стране обещали построить новые мусоросортировочные комплексы общей мощностью около 300 тыс. тонн отходов в год. Были объявлены аукционные торги для проектов по энергетической утилизации отходов в шести городах: в столице, Актобе, Алматы, Усть-Каменогорске, Караганде и Шымкенте. Строительство заводов, оснащенных автоматизированной системой мониторинга выбросов, планировалось за счет инвесторов. По итогам проведенных в июле торгов победителем было определено ТОО «Waste2Energy», которое было зарегистрировано накануне торгов – 21 апреля 2021 года, и, по данным СМИ, ее конечным собственником является дочь первого президента Казахстана Алия Назарбаева.