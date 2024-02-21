Закон об убийстве животных

По слову президента

Зоозащитное сообщество Казахстана на протяжении долгих лет добивалось принятия в стране закона о защите животных. Несколько зоозащитных организаций разрабатывали законопроект, в 2019 году представили его мажилису, и депутаты ответили, что согласны учесть их предложения.

За принятие закона запускались подписные кампании, а в разных городах проходили зоозащитные митинги.

В декабре 2019 года к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву обратилась французская актриса Бриджит Бардо, чей фонд занимается защитой бездомных животных. Она призвала к гуманному обращению с животными, включающему их стерилизацию и учет, а также образовательные программы, и пожелала, чтобы деньги тратились на эти цели, а не на убийство бездомных животных.

Спустя два месяца президент прокомментировал письмо, назвав его «правильным обращением». «Мы должны обратить на него внимание, должны показать себя милосердной нацией и уделять внимание не только защите наших детей, но и защите животных», – сказал Токаев.

О необходимости ужесточать уголовное наказание за жестокое обращение с животными заявил летом 2020 года занимавший тогда пост министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Он говорил, что полиция реагирует на каждый факт, и практически все они раскрыты. Однако санкции Уголовного кодекса слишком мягкие – штраф, общественные работы либо административный арест. Поэтому МВД предложили ввести уголовную ответственность.

А в сентябре 2020 года Токаев поручил разработать законопроект о защите животных, заявив, что «отношение к животным является мерилом цивилизованности любого государства, а у нас с этим далеко не все в порядке».

Еще на этапе обсуждения тогдашний законопроект вызвал критику со стороны зоозащитников. Они говорили, что принимать его в предложенном виде нельзя: он только ухудшит ситуацию с бездомными и потерявшимися домашними животными. Кроме того, в законе не закреплено понятие «земля для приютов», поэтому их строительство все еще будет незаконным. Также не продуман вопрос о регистрации животных. Тем не менее закон был принят.

С принятием закона впервые в Казахстане на законодательном уровне были прописаны принципы гуманного отношения к животным и запрет на убийство бездомных и безнадзорных животных для регулирования их численности.

Спустя год после введения закона в действие эксперты, активисты и зоозащитники заявили, что он фактически не работает, в том числе без принятия подзаконных актов, что к разработке правил отлова и содержания, вакцинации и стерилизации бродячих животных, выгула домашних животных не были привлечены ни общественные организации, ни юристы, этим занимались два сотрудника РГКП «ПО Охотзоопром», не имеющие достаточных компетенций.