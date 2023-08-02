Разработан стандарт, регулирующий процессы отлова бездомных животных
Службы отлова в Казахстане обязали проводить фото- и видеофиксацию каждого этапа работы
ФОТО СВЕТЛАНЫ РОМАШКИНОЙ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Службы отлова обязаны будут проводить фото- и видеофиксацию всех этапов при отлове бездомных животных. Новые стандарты разработали в Институте стандартизации и метрологии, считая, что это позволит контролировать службы отлова и минимизирует случаи жестокого обращения с животными.

«Казахстанский институт стандартизации и метрологии разработал стандарт, который направлен на регулирование процесса отлова и транспортирования безнадзорных животных с целью предотвращения причинения вреда здоровью и имуществу граждан, а также на ответственное отношение к бездомным животным и оказание им помощи. Согласно новому стандарту, службы отлова теперь обязаны проводить видео- или фотофиксацию каждого этапа процесса отлова безнадзорного животного», - сообщили в институте, отмечая, что это должно «предотвратить возможные случаи жестокого обращения и негуманного отлова».

«Запрещается умерщвлять животных в ходе отлова, а также использовать яды и отравленные приманки, которые могут быть опасны как для животных, так и для людей», - подчеркнули в институте.

Кроме того, стандарт также устанавливает строгие требования к препаратам, устройствам и механизмам, которые используют в процессе отлова и транспортирования безнадзорных животных. В частности, транспорт для транспортировки животных должен быть оборудован раздельными клетками для разного пола, размера и возраста животных, а также иметь систему вентиляции и поддержания температуры воздуха. Контакт отловленных животных между собой в ходе транспортировки должен быть полностью исключен.

«Данное регулирование имеет двойную цель. Во-первых, оно направлено на защиту граждан от нападений бездомных животных, которые, согласно статистике, ежедневно становятся причиной повреждений более ста человек. Во-вторых, стандарт акцентирует внимание на ответственном и гуманном отношении к безнадзорным животным, обеспечивая их безопасное и человечное обращение в процессе отлова и транспортировки», - объяснили в институте.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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