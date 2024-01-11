Власти объявили конкурс на временное содержание 1 700 кошек и 6 300 бродячих собак
Акимат Астаны пообещал не допустить массового усыпления собак из приюта
ФОТО СВЕТЛАНЫ РОМАШКИНОЙ

Акимат Астаны прокомментировал заявление фонда «Стоп отлов», что депутаты парламента решили усыпить содержащихся там собак, вместо того чтобы выделить финансирование. Власти столицы заявили, что такого рода обращений не поступало, а если поступит, то акимат не допустит этого.

В пресс-службе акимата сообщили, что на основании неоднократных требований и обращений волонтерских организации, 20 октября 2023 года питомник для собак и кошек вместе с содержащимися в нем животными передан в доверительное управление частному фонду «Стоп Отлов». При этом «Астана ветсервис» продолжит заниматься отловом бродячих собак и кошек с дальнейшей их передачей на содержание за счет частного фонда.

«Предложения по умерщвлению животных в адрес уполномоченного органа не направлялись. Уполномоченный орган не поддержит подобное предложение в случае, если будут подобного рода обращения», - сообщили в акимате, напомнив, что согласно п.2 ст. 25 закона «Об ответственном обращении с животными» регулирование численности бродячих животных путем умерщвления любыми способами запрещено.

В акимате Астаны также утверждают, что бюджетные средства на временное содержание бродячих животных выделяются в полном объеме. Более того, объявлен конкурс государственных закупок на временное содержание 1700 кошек и 6300 собак, где могут принять участие все волонтерские и иные организации.

«С учетом материально-технической базы, ЧФ “Стоп Отлов” рекомендовано принять участие в конкурсе государственных закупок по временному содержанию бродячих животных», - отметили в акимате.

Сегодня в столичном фонде «Стоп отлов» заявили, что после визита в приют сенаторов депутаты парламента «все как один выступили за усыпление собак», поскольку рассчитанный на 500 мест приют сейчас содержит 3 тыс. животных. Поэтому депутатами решено сократить расходы на их содержание, заявили в фонде.

В среду сенаторы Бибигуль Жексенбай, Галиаскар Сарыбаев и Амангельды Толамисов совместно с волонтерами посетили столичный приют для животных, чтобы ознакомиться с условиями их содержания. В ходе посещения был выявлен ряд проблем, касающийся обеспечения животных питанием, недостаточного количества вольеров, финансирования и другие. Также пресс-служба сената сообщила, что разработаны поправки в закон об ответственном обращении с животными, поправки касаются «обеспечения последовательности государственной политики в области ответственного обращения с животными, повышения эффективности механизмов контроля и мониторинга за процессом регулирования численности животных, снижения количества нападений собак на людей и обеспечения принципов гуманности общества при обращении с питомцами».

Позднее в пресс-службе сената «Власти» сообщили, что пока идет подготовка и сбор материалов для законопроекта.

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