Под угрозой. Жизнь каракалпакской диаспоры в Казахстане

Жовтис добавляет, что ситуация с получением беженства в Европе непростая для выходцев из Центральной Азии. Это связано с наплывом беженцев из Украины, России и других стран, а также ростом националистических и консервативных настроений в обществе.

«К власти приходят более правые правительства, которые не любят мигрантов и стараются их отодвинуть. Получать убежище стало значительно сложнее. После Андижанских событий в Узбекистане части бежавших не дали убежище, они так и существуют там на “птичьих правах”», — добавляет правозащитник.

Он говорит, что единственное, что успокаивает это то, что несмотря на отказы, беженцев не высылают обратно в страны Центральной Азии.

Сейитбек отмечает, что в случае отказа в получении статуса беженца, они должны будут пройти все инстанции обжалования, но если и там не получат желаемого результата, то могут обращаться в Европейский суд по правам человека, который по словам правозащитницы, очень много обращений на сегодняшний день вынес в пользу беженцев из Центральной Азии.

Что касается каракалпакских активистов, которые после освобождения все еще остаются в Казахстане, то Жовтис считает, что их экстрадиция «маловероятна».

«Пока это будет рассмотрено в судебном порядке, пока все вопросы с убежищем не будут решены. Это можно долго тянуть, пока про них просто не забудут в Узбекистане, либо пока не найдется возможность релокации. Я не могу говорить на 100%, но пока серьезных угроз не вижу», — считает он.

Правозащитник полагает, что с его коллегой Акылбеком Муратовым ситуация будет развиваться по похожему сценарию, что и с другими активистами диаспоры.

«Вопрос только в том, будет ли он так же год под арестом или может найдется третье решение, так как вокруг него достаточно много шума», — добавляет Жовтис.