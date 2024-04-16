Илья Колмановский, биолог: «Мы что-нибудь обязательно в себе отредактируем»

Я думаю, что для того, чтобы контролировать людей и нарратив, ты должен делать несколько вещей: сейчас уже отвлекаюсь от вашего примера, - ты должен говорить о том, что есть какая-то неопределённая угроза, которая исходит откуда-то извне, из всяких неопределённых точек, и всё время менять направление, откуда приходит эта угроза.

И в случае, скажем с коронавирусом, во многих странах политики, часто популисты, активно этим пользовались. Они одновременно говорили, что вируса нет, и что это выдумка, потом, что вирус создали злоумышленники, потом, что всё это нужно, чтобы чипировать людей. Им совершенно не важна суть. Им важно посылать всё время какие-то разные сигналы, создавая тревогу и неопределённость. Главный вывод из этой тревоги в том, что надо искать определенность. Главное, что ищет мозг в такой ситуации - на что опереться, потому что наш древний мозг не выносит ситуации неопределённости. Ему нужна какая-то картина мира, где есть злодеи. И первый вывод - нужно сплотиться вокруг этого спикера, раз он что-то понял, о чём-то догадался, что-то распознал, и, наверное, он знает, как быть дальше. И это просто усиливает его авторитет. Вы спросили, почему люди верят. Мозг, который уже встал на этот путь, выбрал себе какую-то версию того, что происходит, дальше должен оберегать себя от необходимости менять эту картину, корректировать, уточнять, — это то, что делают рациональные люди.

Сила людей рационального мышления в том, что им комфортна неопределённость. И в том, что они готовы всё время уточнять и корректировать свою картину мира, но это очень дорогостоящая линия поведения, она буквально требует больше калорий, больше усилий и задействует более молодые эволюционные участки мозга, которые у нас не так давно отросли и не очень крепко встали. Пока что они очень легко слетают при первых же признаках опасности, при первых же угрозах. Встав на этот путь, человек избирательно восприимчив, избирательно верит, симпатизирует всему, что подтверждает то, во что он уже начал верить. Это называется confirmation bias. И все случаи, когда ясновидящие что-нибудь угадали, он будет вспоминать, а все случаи, когда они не угадали, он будет фильтровать. Можно так начать отвечать на этот вопрос.

Отложенная цена тоталитарного общества

В Казахстане в 2019 году была очень сильная вспышка кори, в основном умирали дети, которые проходили лечение от онкологии. У нас низкий процент массовой иммунизации и после пандемии опять вернулась корь, а теперь уже и коклюш. И даже эти вспышки не помогают повысить уровень вакцинации. Всё равно живуча легенда о том, прививки вызывают аутизм, хотя ученые уже много раз развенчали эти мифы.

И здесь возникает такой вопрос: как всё-таки государству защитить людей, находящихся в группе риска, в данном случае детей, которые не могут быть вакцинированы по разным причинам. И когда мы пишем о том, что надо вакцинироваться, антиваксеры ссылаются на демократию, говоря, что закон нам разрешает не прививать детей.

У ученых есть такая метафора: вирус по-разному пользуется особенностями устройства разных обществ. И в тоталитарном обществе, где всех просто принудительно могут вакцинировать, общество потом заплатит за это свою цену. Потому что в такой ситуации очень трудно установить доверие между людьми и наукой. Люди будут не верить, сопротивляться, и рано или поздно произойдёт какая-нибудь трагическая ошибка. Например, в Китае во время пандемии коронавируса власти достигли массового уровня вакцинации, но в силу того, как в коммунистическом обществе устроена экспертиза, в силу отсутствия прямой конкуренции мнений, дискуссии, они всех привили очень малоэффективной вакциной, при том, что у них была эффективная.