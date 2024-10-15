Харассмент все еще остается «мелким хулиганством»

Бейімбет Молдағали, Власть, главное фото Данияра Мусирова
В 2011 году в сельскую школу в Костанайской области, где работала гардеробщицей Анна Белоусова, пришел новый директор, который неоднократно угрожал уволить ее за отказ от интимной близости с ним. Белоусова не смогла найти справедливости в Казахстане и обратилась в Комитет ООН по ликвидации и дискриминации в отношении женщин. Позже, в 2015 году, Комитет принял решение в пользу Белоусовой и призвал Казахстан внести изменения в законодательство для защиты тех, кто пережил сексуальные домогательства.
Несмотря на это и продолжающиеся случаи харассмента, в казахстанском законодательстве до сих пор не введено понятие «сексуализированное домогательство» или «харассмент».
«Власть» поговорила с экспертами о том, как это мешает защищать людей от сексуализированного домогательства, а также узнала, как пережившие харассмент пытаются изменить ситуацию.
Кто разрабатывает поправки в закон
«Если я сейчас здесь выброшу мусор, меня арестуют на такой же срок и оштрафуют на ту же сумму, как и за сексуализированное домогательство. А женщина будет нести эту травму на протяжении всей жизни. Поломанная жизнь женщины стоит всего лишь 30 суток ареста», – говорила основательница инициативы Myqty.women Нурсулу Гапурова на митинге в Астане в январе 2023 года.
Тогда, вечером 31 января, в Астане около 50 человек вышли на митинг в двадцатиградусный мороз, требуя внести понятие «домогательство» в законодательство и ввести уголовную ответственность за него, обучить полицию сенситивному реагированию на гендерное насилие и ввести протоколы реагирования против домогательств в учебных заведениях и на рабочих местах.
За месяц до митинга, в конце 2022 года, министерство труда сообщало, что подготовило предложения по «искоренению насилия и домогательств на рабочем месте», однако спустя два года результаты этой работы не ощутимы.
С тех пор как дело Анны Белоусовой дошло до ООН, ввести понятие «харассмент» или «сексуализированное домогательство» в казахстанское законодательство предлагалось не раз.
В феврале этого года, в ходе презентации законопроекта по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что инициаторы закона предлагали ввести понятия «сталкинг» и «приставание сексуального характера», однако правительство не поддержало это.
Неделю спустя заместитель административной полиции МВД Ренат Зулхаиров отрицал это.
Позже в ответе на запрос «Власти» МВД сообщило, что меры государственного реагирования за элементы харассмента и сталкинга уже предусмотрены, поэтому эти предложения были отклонены.
В июне МВД все же внесло ясность, сообщив, что поправки по введению ответственности за харассмент разрабатывает все тот же Минтруда.
«Директор школы домогался до учительниц, его оштрафовали, но он продолжил работать директором»
Сейчас на практике кейсы харассмента регулируются статьей «мелкое хулиганство» наряду с несколькими статьями Уголовного кодекса, говорит юрист-международник Аяжан Ойрат. Отсутствие собирательного понятия создает юридические пробелы. Ойрат приводит в пример кейс в медуниверситете Астаны, когда преподаватель Алышан Исмаилов совершил харассмент по отношению к студентке Аиде Жампеисовой.
«Мы видим, что по факту у работодателей нет полномочий увольнять сотрудников. Они уволили сотрудника только потому, что кейс вызвал общественный резонанс. Работодатели ставят себя под риск, что уволенный агрессор может подать в суд и восстановиться. Это затрагивает жертв, которые не могут добиться справедливости», – говорит Ойрат.
Жампеисова позже выиграла дело в суде, а домогавшийся Исмаилов был взят под стражу на 15 суток.
«В связи с тем, что сексуальное домогательство не было законченным преступлением, а именно не было полового контакта, дело из уголовного (статья 121 – В.) перевели в административное. Участковый заполнил протокол, и привлекли за хулиганство», – сообщила «Власти» адвокат Жампеисовой Саида Сулейменова.
Сулейменова добавила, что от Исмаилова также пострадали трое студенток вуза.
В июле Жампеисова запустила петицию за криминализацию домогательств.
Как сообщил Минюст в ответе на запрос «Власти» о государственных мерах против харассмента, ответственность «за нарушение половой неприкосновенности» регулируется рядом статьей Уголовного кодекса, например 121 статьей («Насильственные действия сексуального характера»).
А сталкинг, как заявляет ведомство, «соприкасается» с такими статьями Уголовного кодекса, как «Угроза» (статья 115), «Понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального характера» (статья 123), «Оскорбление» (статья 131), «Нарушение неприкосновенности частной жизни» (статья 147), «Неправомерный доступ к информации, в информационную систему или сеть телекоммуникаций» (статья 205), и такими статьями Кодекса об административных правонарушениях, как «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений» (статья 73) и «Приставание в общественных местах» (статья 449).
Ойрат считает, что понятие «харассмент» должно быть введено не только в КоАП, но и в отдельные кодексы. Однако перед тем, как это сделать, нужно разделить понятия «харассмент» и «сексуализированное домогательство». Она напоминает, что харассмент – это форма дискриминации и общий термин, куда, кроме сексуализированного домогательства, входят и другие формы на основе расы, пола, сексуальной ориентации, религии и политических взглядов.
«Если мы введем сейчас термин “харассмент” в смысле сексуальных домогательств, то остальное отпадет, и будет большим вопросом, как они (пережившие другие виды харассмента - В.) будут себя защищать», – говорит Ойрат.
По словам юристки, отсутствие законодательной базы и нерешение этой проблемы государством приводит к серьезным последствиям. Кроме того, что агрессоры наносят психологический вред, опасность заключается в том, что это может привести к изнасилованию, как в случае как в случае изнасилования медсестры врачом в Шымкенте или лифтерши на объекте компании BI Group в Алматы, когда этому предшестововали сексуализированные домогательства.
Ойрат считает, что в законодательстве важно прописать возможность подавать иски с требованием моральной компенсации. Она также предлагает запретить людям, совершившим домогательство в учебных заведениях, работать в таких организациях и создать реестр лиц, совершивших сексуализированное насилие.
«Кейс в медуниверситете также показал, что даже уволенный сотрудник, совершивший харассмент в образовательном и медицинском учреждении, будет уволен, но сможет работать и в других местах. В Экибастузе директор школы домогался до учительниц, они выиграли дело, его оштрафовали, но он продолжил работать директором», – говорит Ойрат.
В июле Минтруда сообщило, что направило поправки по вопросам борьбы с сексуализированным домогательством в мажилис. Ими вводятся понятия «сексуализированное домогательство в сфере труда», обеспечивается конфиденциальность при подаче и рассмотрении жалобы и предоставляется право на отказ от выполнения работы при угрозах домогательств. Изменения также позволят работадателям уволить сотрудника за совершение сексуализированного домогательства.
Депутатка мажилиса Жулдыз Сулейменова подтвердила это и сообщила, что в Трудовой кодекс будут введены пять статьей. Поправки теперь будут обсуждаться в комитетах и рабочих группах парламента. Она также добавила, что вопрос о наказании будет обсужден с судами и правоохранительными органами, включая Конституционный суд, МВД и Верховный суд.
Сулейменова также сообщила «Власти», что предложит изменения, которые коснутся и учебных заведений, так как харассмент широко распространен в университетах.
«Многие университеты не относятся к этой проблеме серьезно»
После случая харассмента со студенткой МУА Аидой Жампеисовой депутатка мажилиса Каракат Абден заявила, что получила более 100 сообщений о харассменте от студенток других вузов.
Гендерная дискриминация, куда входят и сексуальные домогательства, влияет на психическое здоровье переживших домогательства и их успеваемость в учебе, утверждают выпускники НУ Мадиана Рыскулова, Ернұр Абенов и Қасиет Темірзахқызы, которые проводили исследование на тему гендерной дискриминации в университетах Казахстана. Результаты также показали, что с домогательствами чаще сталкиваются студентки.
Темірзахқызы заявляет, что не стоит ждать следующего громкого случая и рекомендует университетам четко прописать инструкции по тому, куда и как стоит обращаться.
«Многие университеты не относятся к этой проблеме серьезно. Многие студенты не знают, куда можно обращаться, нет процедур, это должно быть поднято на национальном уровне. Мы видели, что университеты плохо реагируют на такие случаи, было бы полезно на уровне министерства или омбудсмена получить возможность жаловаться», – говорит Темірзахқызы.
В ответ на запрос «Власти» министерство науки и высшего образования признало, что харассмент является «одной из проблем, влияющей на академическую среду и психологическое благополучие студентов и сотрудников». Ведомство отметило, что в вузах созданы комиссии по этике, а для «предупреждения и недопущения харассмента» усилена работа психологических служб и обеспечение их квалифицированными сотрудниками.
Также Миннауки поручило вузам принять политику антихарассмента с привлечением спецалистов-психологов.
«В этих документах изложены понятия общего харассмента, буллинга, принципы политики, действия при выявлении фактов, меры по его предупреждению. Также вузами проведены анонимные опросы студентов и преподавателей с целью выявления действий харассмента», – заявили в ведомстве.
В ответ на запрос «Власти» Медицинский университет Астаны сообщил, что в вузе приняли политику по защите от харассмента, где прописан четкий алгоритм действий в случае возникновения такой ситуации. Университет добавил, что каждый работник при приеме на работу и первокурсники во время адаптационной недели обязательно ознакамливаются с этой политикой. Также ведется аудио-видеофиксация занятий,создан «ящик доверия» и работает круглосуточный телефон доверия.
«Это стало прецендентом, потому что до этого университет в открытую не отчитывался о кейсе харассмента»
Однако не во всех университетах до сих приняли политику противодействия харассменту, включая и «самый прогрессивный университет» страны.
В середине октября 2023 года в разных чатах студентов Назарбаев Университета и в социальных сетях стали рассылать ссылку на сайт face mash «Who’s hotter?», или «Кто горячее?», где предлагалось сравнить внешний вид представительниц университета, включая студенток, выпускниц и преподавательниц. Уничижительный сайт, где по ходу голосования обновлялся «онлайн рейтинг», был создан студентом университета. Сайт, представленный как «исследовательский проект», быстро заблокировали.
Студентка и президентка университетского клуба E.Quality Адия Ахмер рассказывает, что получила скриншот сайта с со своей фотографией и фотографией другой девушки.
«Я долго плакала. Чувствуешь себя использованной и незащищенной. Мало того, что выходишь на улицу и знаешь, что любая девушка может столкнуться c харассментом в общественном транспорте, в школе или получить неприятный комментарий от родственника, тут еще и твои данные не защищены в месте, где ты учишься. Это была смесь отчаяния и злости, потому что тогда казалось, что мы были не в силах повлиять на ситуацию», - говорит Ахмер.
Студентки и студенты запустили петицию в адрес руководства университета, которую подписали 726 человек, среди них были учащиеся, преподавательский состав и сотрудники. Подписавшие просили провести прозрачное расследование, объяснить, как хранится информация в университете и почему она была использована без разрешения. Вероятно, что студент получил доступ к фото через функцию сайта университета, поэтому авторы петиции требовали убрать эту возможность. Кроме того, студенты просили проводить образовательные мероприятия в университете о харассменте и буллинге.
Именно с этой петиции и началась кампания студентов против харассмента. Ахмер делится, что эта идея назревала давно: до этого случая за ней в библиотеке следил выпускник университета.
«Как оказалось, он продолжительное время за мной следил и нашел меня в соцсетях. Я обратилась за помощью к представителю администрации, но ситуация решилась благодаря кругу друзей и преподавателей. У нас происходит очень много всего, о чем мы не говорим, касательно харассмента. Мы даже не знаем, как распознавать его виды. После случая со слежкой появилась идея сделать кампанию, и буквально через несколько недель случается face mash», – говорит Ахмер.
Через некоторое время администрация университета отправила открытое письмо, где сообщила о привлечении студента к ответственности и упомянула петицию.
«Это стало прецендентом, – говорит Ахмер. – Потому что до этого университет в открытую не отчитывался о кейсе харассмента».
Администрация вуза сообщила о создании комитета по противодействую харассменту и что студенты могут участвовать в его заседаниях. Однако Ахмер утверждает, участие студентов ограничено, а комитет состоит в основном из администрации вуза. Несколько представителей из Студенческого правительства имеют права голоса, тогда как остальные могут быть лишь наблюдателями и оставлять предложения для повестки.
«Сложно сказать, добились ли мы чего-то конкретного. Наши союзницы и союзники состоят в рабочих группах комитета по разработке антихарассмент политики и образовательного курса. Благодаря нашим предложениям, комитет сделал рассылку для всего сообщества университета о том, что заседания открыты для всех. Из последних новостей, мы добились того, что фотографии студенток и студентов стали недоступными на сайте, который был использован для face mash», – объясняет Ахмер.
Она считает, что действующее определение харассмента в документах университета неполное и очень размытое. По ее словам, все должно быть прописано как можно точнее – это облегчит борьбу против харассмента.
«У харассмента много лиц, он бывает разным: физическим, вербальным, эмоциональным, цифровым и так далее. В хороших регуляциях это все должно быть прописано. Также важно, чтобы механизм сообщения случаев харассмента был анонимным. Еще стоит вопрос о доказательной базе при оформлении заявления. На данный момент у нас недостаточно подробно прописан этот механизм», – заявляет она.
На запрос «Власти» пресс-служба Назарбаев Университета сообщила, что с момента основания университета были зарегистрированы «единичные случаи харассмента». Также вуз отметил, что комитет по противодействую харассменту занимается разработкой политики антихарассмента, созданием офиса уполномоченного, а также обязательного онлайн-курса по распознаванию и борьбе против притеснений для студентов. Утвердить политику планируется к концу января 2025 года.
Ахмер добавляет, что кампания не ограничивается институциональными изменениями, а также ведет активную деятельность с сообществом университета. Активисты провели неделю мероприятий с несколькими университетскими клубами, выпустили ролик о распространенности и незаметности харассмента, который крутили на экранах телевизоров в университете.
«Мы хотели, чтобы культура в университете менялась, чтобы нулевая терпимость к харассменту не была просто словом на бумажке, а чтобы это было в действии, – говорит Ахмер. – Это был хороший сигнал для администрации, что студентам не все равно, что проблема харассмента нас беспокоит».
Сейчас темой харассмента занимается один из офисов департамента по студенческим делам университета, однако, по словам Ахмер, среди студентов есть недоверие к администрации учебного заведения. Поэтому участники движения собрали список контактов преподавателей, к которым можно обратиться при случаях харассмента.
Марш «без согласования»
В этом году, после убийства Салтанат Нукеновой бывшим министром нацэкономики Куандыком Бишимбаевым, участники кампании также пытались провести марш на тему гендерного насилия. Марш в университете проводился в 2022 и 2023 годах Ассоциацией студентов социологов и антропологов. По словам организаторок, два марша прошли с одобрения администрации.
«Мы с ними встречались три раза. Сначала нам говорили, что марш – это неэффективно, что от того, что мы просто выйдем и начнем говорить о проблеме бытового насилия, ничего не изменится. Нам предложили сделать конференцию вместо марша. Потом мы слышали, что это может негативно повлиять на репутацию университета. После этого мы написали коллективное письмо, которое подписали 500 человек – студенты, профессоры и студенческие клубы», – говорит Ахмер.
Как сообщалось, университет получил «неофициальное предупреждение» от акимата Астаны о том, что такие мероприятия должны быть согласованы и проведены в специально отведенных местах. Но это не мешало проведению маршей в университете в 2022 и 2023 годах.
Пресс-служба Назарбаев Университета ответила, что в этом году вуз «самостоятельно принял решение не разрешать проведение акции, чтобы не нарушать закон». В университете также отметили, что в 2022 году студенты провели «тренинг» на тему поддержки прав женщин, а в 2023 году подали заявку на проведение мероприятия в формате тренинга, однако провели марш «без согласования с администрацией».
Однако стоит отметить, что на сайте Назарбаев Университета есть информация о прошедших маршах и в 2022 году, и в 2023 году. Более того, на марше в прошлом году выступала пресс-секретарь университета Ляззат Шатаева.
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