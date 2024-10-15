Харассмент все еще остается «мелким хулиганством»

«Я долго плакала. Чувствуешь себя использованной и незащищенной. Мало того, что выходишь на улицу и знаешь, что любая девушка может столкнуться c харассментом в общественном транспорте, в школе или получить неприятный комментарий от родственника, тут еще и твои данные не защищены в месте, где ты учишься. Это была смесь отчаяния и злости, потому что тогда казалось, что мы были не в силах повлиять на ситуацию», - говорит Ахмер.

Студентки и студенты запустили петицию в адрес руководства университета, которую подписали 726 человек, среди них были учащиеся, преподавательский состав и сотрудники. Подписавшие просили провести прозрачное расследование, объяснить, как хранится информация в университете и почему она была использована без разрешения. Вероятно, что студент получил доступ к фото через функцию сайта университета, поэтому авторы петиции требовали убрать эту возможность. Кроме того, студенты просили проводить образовательные мероприятия в университете о харассменте и буллинге.

Именно с этой петиции и началась кампания студентов против харассмента. Ахмер делится, что эта идея назревала давно: до этого случая за ней в библиотеке следил выпускник университета.

«Как оказалось, он продолжительное время за мной следил и нашел меня в соцсетях. Я обратилась за помощью к представителю администрации, но ситуация решилась благодаря кругу друзей и преподавателей. У нас происходит очень много всего, о чем мы не говорим, касательно харассмента. Мы даже не знаем, как распознавать его виды. После случая со слежкой появилась идея сделать кампанию, и буквально через несколько недель случается face mash», – говорит Ахмер.

Через некоторое время администрация университета отправила открытое письмо, где сообщила о привлечении студента к ответственности и упомянула петицию.

«Это стало прецендентом, – говорит Ахмер. – Потому что до этого университет в открытую не отчитывался о кейсе харассмента».

Администрация вуза сообщила о создании комитета по противодействую харассменту и что студенты могут участвовать в его заседаниях. Однако Ахмер утверждает, участие студентов ограничено, а комитет состоит в основном из администрации вуза. Несколько представителей из Студенческого правительства имеют права голоса, тогда как остальные могут быть лишь наблюдателями и оставлять предложения для повестки.

«Сложно сказать, добились ли мы чего-то конкретного. Наши союзницы и союзники состоят в рабочих группах комитета по разработке антихарассмент политики и образовательного курса. Благодаря нашим предложениям, комитет сделал рассылку для всего сообщества университета о том, что заседания открыты для всех. Из последних новостей, мы добились того, что фотографии студенток и студентов стали недоступными на сайте, который был использован для face mash», – объясняет Ахмер.

