Токаев подписал закон об ужесточении наказания за бытовое насилие

Также впервые введена административная ответственность за травлю
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».
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