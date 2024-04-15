Токаев подписал закон об ужесточении наказания за бытовое насилие

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».

Как напомнили в пресс-службе Акорды, законами вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей. В частности, криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои; ужесточена ответственность за умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью; созданы правовые основы функционирования контакт-центра по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, в роли которого будет выступать юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом в сфере информатизации. При этом введена обязанность госорганов не только взаимодействовать по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, но и предоставлять в контакт-центр информацию о принятых мерах по итогам рассмотрения обращений граждан.

Кроме того, законодательно закреплены вопросы создания и функционирования центров поддержки семьи для оказания специальных социальных услуг потерпевшим от бытового насилия; введена уголовная ответственность за склонение и содействие в совершении самоубийства, за пропаганду самоубийства, за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста, а также впервые введена административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего и установлена обязанность организаций образования незамедлительно сообщать правоохранительным органам о совершении несовершеннолетними или в отношении них противоправных деяний. А в целях обеспечения безопасности детей до 16 лет введен запрет на их принудительную высадку из общественного транспорта при отсутствии у них оплаты за проезд.