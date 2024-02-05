Ушедшее в отставку правительство не поддержало уголовную ответственность за харрасмент

Правительство Казахстана, которое сегодня отправил в отставку президент Касым-Жомарт Токаев, не поддержало поправки депутатов по введению уголовной ответственности за харрасмент. Об этом в понедельник в ходе презентации в мажилисе законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» сообщил депутат Асхат Аймагамбетов.

«У нас (в законопроекте - В.) была еще одна важная норма - приставание сексуального характера, то есть харрасмент. Эта норма была предложена инициаторами, но харрасмент наравне с таким понятием и правонарушением как «сталкинг», к сожалению, правительством не было поддержано», - сказал Аймагамбетов.

В то же время, добавил депутат, в законопроекте появилась новая статья 121-1 «приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста». По ней предложено наказывать исправительными работами в размере до 200 МРП, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В свою очередь, депутат Мурат Абенов возмутился, что по данной статье должно быть более жесткое наказание, чем то, которое предложили его коллеги - разработчики законопроекта.

«У нас есть две крайности: здесь (за приставание - В.) пожурили и на общественные работы отправили, а он завтра будет ходить возле дома этого ребенка и оказывать на него давление, или (за педофилию - В.) - пожизненное заключение. То есть не является ли это мягким наказанием? Мы сами демонстрируем: раз ты не довел до конца - иди гуляй. А если бы совершил, мы привлекаем к (пожизненному - В.)…. Доказанное сексуальное приставание к детям - это незавершенная педофилия», - считает Абенов, предложив ужесточить наказание по этой статье.

Депутат Аймагамбетов отметил, что в целом появление статьи 121-1 - «очень большая победа», так как раньше ее не было и полицейские не могли привлекать за подобные преступления. Он пообещал, что вопрос ужесточения наказания за сексуальное приставание к несовершеннолетним обсудят в ходе рабочих групп.