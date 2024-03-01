Сообщается, что от акимата поступило неформальное предупреждение
Студентам Назарбаев Университета запретили марш на 8 Марта
марш 2022 года, фото с сайта Назарбаев университета

Женский марш на 8 Марта запретили проводить студентам Назарбаев Университета. Об этом сообщает Молодежная информационная служба Казахстана в Instagram.

«По данным организаторов, после проведения марша в прошлом году университет получил неофициальное предупреждение от акимата об ограничениях на проведение подобных мероприятий», - указано в публикации.

МИСК также сообщает, что согласно закону о мирных собраниях для проведения шествия организаторам нужно было написать заявление в акимат.

«Марш может проходить только в специализированных местах, выделенных городским маслихатом. Территория университета не является исключением», - также пишет организация.

По данным МИСК, студенты и преподаватели запускали петицию, чтобы все же провести марш. Теперь к Международному женскому дню они планируют организовать показы фильмов и дискуссионные площадки.

До этого женские марши проходили в университете два года подряд. В 2022 году целью мероприятия было привлечение внимания к проблемам женщин Казахстана, а именно к гендерному неравенству при оплате труда, недостаточной представленности женщин в STEM-профессиях и административных позициях, к гендерным стереотипам в Казахстане, препятствующим женщинам от равного участия в общественной жизни. В 2023 году одной из основных тем марша было противодействие гендерному насилию.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

Свежее из этой рубрики
Минкульт планирует передать функцию дубляжа фильмов на казахский язык «Казахфильму»
Новости
Аэропорт Астаны сообщил о «некоторых расхождениях» в расписании рейсов из-за смены часового пояса
Новости
За два года государству возвращено более 10 млн гектаров земли – Кошанов
Просматриваемые
Новости
На строительство железной дороги из Туркестана в Ташкент до сих пор не нашли финансирование
Новости
Жители Алматы обратились к президенту и правительству, выступая против нарушения градостроительных норм
Новости
В Алматы вновь ощущалось землетрясение
Новости
В Алматы вновь ощущалось землетрясение
Новости
Следователи требуют похоронить Алексея Навального тайно, заявила мать политика
Новости
Вторую нитку газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент и газопровод Актобе – Костанай построят за счет катарских инвесторов