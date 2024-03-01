Студентам Назарбаев Университета запретили марш на 8 Марта

Женский марш на 8 Марта запретили проводить студентам Назарбаев Университета. Об этом сообщает Молодежная информационная служба Казахстана в Instagram.

«По данным организаторов, после проведения марша в прошлом году университет получил неофициальное предупреждение от акимата об ограничениях на проведение подобных мероприятий», - указано в публикации.

МИСК также сообщает, что согласно закону о мирных собраниях для проведения шествия организаторам нужно было написать заявление в акимат.

«Марш может проходить только в специализированных местах, выделенных городским маслихатом. Территория университета не является исключением», - также пишет организация.

По данным МИСК, студенты и преподаватели запускали петицию, чтобы все же провести марш. Теперь к Международному женскому дню они планируют организовать показы фильмов и дискуссионные площадки.

До этого женские марши проходили в университете два года подряд. В 2022 году целью мероприятия было привлечение внимания к проблемам женщин Казахстана, а именно к гендерному неравенству при оплате труда, недостаточной представленности женщин в STEM-профессиях и административных позициях, к гендерным стереотипам в Казахстане, препятствующим женщинам от равного участия в общественной жизни. В 2023 году одной из основных тем марша было противодействие гендерному насилию.