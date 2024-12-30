2024 в фотографиях. Самые значимые события года

Подходящий к концу 2024 год был полон событий, потрясших страну, резонансных процессов и изменений. «Власть» показывает, каким был этот год для Казахстана, в подборке кадров журналистов редакции и других изданий.



В 2024 году минуло два года с событий Қанды Қаңтар. Родственники погибших собрались возле монумента независимости. Фотографии Алмаса Кайсара, 5 января, площадь Республики в Алматы.





В феврале в Алматы открылась выставка художника Ербосына Мельдибекова «Буран — Байконур, между Шелковым путем и Млечным». Ее центральной работой стала серия скульптур «Пять версий падения автора», которую художник представляет как раскадровку 30 секунд падения памятника Нурсултану Назарбаеву в Талдыкоргане. Дмитрий Мазоренко поговорил с художником, фотографии Данияра Мусирова.

С декабря прошлого года в Мангистау проходила одна из самых длительных забастовок в истории нефтедобывающей отрасли. Рабочие West Oil Software бастовали 133 дня, несмотря на увольнения и преследование, требуя трудоустройства в Нацкомпании «КазМунайГаз». В апреле по итогами забастовки им предложили альтернативное трудоустройство с такой же заработной платой. Фотографии Радио «Азаттык».

В этом году акимат отказал феминисткам в проведении митинга и марша 8 марта, его темой должна была быть «Свобода и безопасность казахстанских женщин». В феврале активисты, журналисты и жители города выходили на одиночные пикеты, требуя разрешить митинг и марш. Фотографии Алмаса Кайсара, Ольги Логиновой и Manshuq media. За что борется феминистское движение – в этом материале.

В феврале в Алматы презентовали книгу алматинца Ильдара Халитова, который по всему миру собирал информацию про отечественные метеориты и написал о них книгу. Светлана Ромашкина поговорила с ним о казахстанских пришельцах из космоса, а Данияр Мусиров сфотографировал их.

В ночь с 29 февраля на 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс UTC+5, в большинстве регионов время перевели на один час назад. Петицию за возврат прежних часовых поясов отклонили, а юрист из Восточного Казахстана, где в зимнее время закат теперь наступает после трех часов дня, подал в суд на правительство, но проиграл в этом процессе. Планируется, что исследование влияния перевода времени завершат к марту следующего года. Фото Ольги Логиновой.

Весной этого года «Власть» показывала, как выглядит внутри акимат Алматинской области, переехавший в здание бывшего казино в городе Конаев. Акимат выкупил это здание за 3,2 млрд тенге. Массивные люстры остались от прежнего владельца, кроме того, на первом этаже есть бассейн и тренажерный зал для всех сотрудников акимата. Фотографии Данияра Мусирова и пресс-службы акимата.

День оглашения приговора экс-министру национальной экономики Куандыкому Бишимбаеву, обвиняемому в убийстве своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Суд приговорил его к 24 годам лишения свободы. За этим процессом в прямом эфире следила вся страна, и в это же время в Казахстане приняли закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие, названный в обществе «Законом Салтанат». Фото Верховного суда.

Паводки, настигшие многие регионы весной этого года, были названы наиболее масштабными за прошедшие 20 лет. Они вынудили более 120 тысяч человек покинуть свои дома и уничтожили тысячи строений и объектов инфраструктуры по всему Казахстану. Правительство оценило ущерб от них в 300 млрд тенге. Фото Алмаса Кайсара, Ксении Ребик и Киры Прейс.

Акция протеста пострадавших от паводков жителей Кульсары, которые потребовали большей компенсации за разрушенное жилье, а также выдачи денег им на руки. В апреле половина населения города была эвакуирована, до этого жители сами строили дамбы и защищали город, в то время как акимат заявлял, что ситуация под контролем. Фото из телеграм-канала «Обожаю».

Активисты провели памятный ас по убитому казахстанскому журналисту и автору канала «Бәсе» Айдосу Садыкову. 18 июня на него было совершено покушение в Киеве возле дома, пуля попала Садыкову в голову. После 13 дней в реанимации он скончался. Генпрокуратура Украины объявила в розыск двух граждан Казахстана, один из них был задержан в Казахстане после того, как сам обратился в полицию. Фото из социальных сетей.

Июль 2024, Париж. Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде – это было первое золото в этом виде спорта за все время участия Казахстана в Олимпийских играх. Казахстанские спортсмены завершили свое выступление с семью медалями – это самое низкое число наград страны, в последний раз такой результат был у Казахстана в 2000-м году. Тем временем казахстанские паралимпийцы на Паралимпийских играх в Париже, напротив, показали лучший результат в истории своего участия, завершив соревнования с девятью медалями. Фото Сали Сабирова, минтуризма и спорта.

В июле «Власть» побывала в институте сейсмологии в Алматы. Здание, построенное 35 лет назад, будет впервые отремонтировано. Данияр Мусиров заснял, в каком состоянии были его кабинеты и оборудование. До этого в Алматы произошло два сильных землетрясения, в ночь на 23 января и днем 4 марта, ощутимость каждого – 5 баллов.





Август 2024, Конаев. Сторонники журналиста Думана Мухаммедкарима собрались у здания суда. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы, обвинения были построены на интервью с оппозиционным политиком Мухтаром Аблязовым. Фото Алмаса Кайсара.



В августе главный редактор «Власти» Светлана Ромашкина отправилась на гляциологическую станцию Туйыксу, и привезла большой репортаж о том, как живут и работают гляциологи на высоте 3450 метров над уровнем моря, изучая ледник который стремительно тает, отходя на 25 метров в год.

Летом этого года незрячего молодого человека Филиппа и его собаку-поводыря Олдера выгнали из ТРЦ «Москва». Этот случай всколыхнул целую волну обсуждений в социальных сетях. «Власть» провела один день вместе с Филиппом и его собакой. Фотографии Данияра Мусирова.

2024 год стал успешным и запоминающимся для казахского дубляжа голливудских анимационных фильмов. За этот год на казахский язык были дублированы 6 известных зарубежных фильмов, включая «Ойжұмбақ-2» и «Гадкий я» от компаний Disney, Pixar, Illumination Entertainment и Columbia Pictures. Среди них анимационный фильм «Моана 2» установил рекорд, став самым успешным по кассовым сборам среди всех дублированных фильмов на казахский язык — за 12 дней проката он собрал более 151 млн тенге. Все расходы, связанные с созданием казахского дубляжа, во всех случаях полностью покрывали компании-правообладатели. В то же время государственные конкурсы на дубляж зарубежных фильмов не состоялись пять раз подряд из-за отсутствия поданных заявок. Таким образом, уже второй год подряд за счет государства не был дублирован ни один зарубежный фильм.

В октябре в Казахстане прошел референдум по строительству АЭС, и по официальным итогам большинство проголосовало за. До этого во всех регионах прошли общественные обсуждения, больше похожие на рекламу атомной станции. Фотографии Алмаса Кайсара.

16-летний Шерзат Полат был убит в ночь на 4 октября в Талгаре возле продуктового магазина своей семьи. Это случилось на фоне конфликта из-за банки пива, за которую не хотел платить один из покупателей. Шерзат с дядей заступились за отца подростка, Каржаубая Нурымова, который в ту ночь был за прилавком. Клиент позвал к магазину своих знакомых, они избили подростка и его дядю, а затем нанесли ножевые ранения Шерзату, от которых он скончался. Пользователи соцсетей предположили, что подозреваемые причастны к местной ОПГ «Хуторские», но в полиции отрицают ее существование. В ночь на 12 октября неизвестные подожгли дом семьи Шерзата. В декабре его дядю нашли мертвым на окраине Талгара, а на отца завели уголовное дело. Фото «Курсива».

28 ноября в селе Сарытогай Атырауской области погиб домашний пес по кличке Пшөн, который стал известен тем, что помогал строить дамбу во время паводков весной 2024. Он погиб от дротика службы отлова.

В 2024 году депутатами мажилиса были предложены поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», которыми предлагается применять эвтаназию для безнадзорных животных через 15 дней. Администрация Токаева не поддержала поправки депутатов в закон о животных, но депутаты продолжают настаивать на них. Кадры из TikTok хозяйки Пшөна.

