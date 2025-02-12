«За повышение НДС заплатит пациент»

До последнего времени медицинские услуги были освобождены от налога на добавленную стоимость. Однако на днях вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что правительство намеренно облагать медицинские организации налогом на добавленную стоимость в 10%, представляя это как «пониженную ставку», ведь остальным отраслям предложено платить 16%.
Специалисты из области здравоохранения описывают, к чему это может привести. Последствий много – это не только удорожание услуг, но и нагрузка на госучреждения, и, как следствие, проблемы со своевременным выявлением серьезных заболеваний.
Министр нацэкономики Серик Жумангарин выразился о повышении так: «Фармацевтике и медицине мы дадим 10%», что может означать введение НДС не только на медицинские услуги, но и на лекарства, медизделия и медоборудование.
Генеральный директор КДЛ «ОЛИМП» Ерлан Сулейменов считает, что введение НДС для медорганизаций может привести к серьёзным негативным последствиям для пациентов, медицинского бизнеса и всей системы здравоохранения в Казахстане. «Во-первых, это приведет к росту стоимости медицинских услуг, вследствие чего подорожает диагностика и лечение. Кроме того, снизится доступность медпомощи, повысится инфляция, сократится покупательская способность населения. В результате перегрузка государственных медучреждений возрастет, так как пациенты, не имея возможности воспользоваться частной медициной, будут чаще обращаться в государственные поликлиники и скорую помощь, что увеличит очереди и ухудшит качество и оперативность оказания помощи», — говорит Сулейменов.
В то же время платежеспособные граждане будут вынуждены искать более доступные альтернативы диагностики и лечения за границей, что ускорит отток пациентов за рубеж.
Кроме того, по словам Сулейменова, возвращение НДС приведет к оптимизации персонала и оттоку специалистов за рубеж, поскольку 83% медицинских организаций будут вынуждены сокращать штат.
«Дополнительные расходы на администрирование также возрастут из-за необходимости увеличения штата бухгалтеров и затрат на банковские операции, что внесёт дополнительный вклад в рост цен на медуслуги. Значительная нагрузка ляжет на фонд оплаты труда, который составляет 50–60% в структуре расходов медицинских организаций, но при этом не формирует зачёта по НДС, делая налоговую нагрузку особенно высокой и необоснованной», — говорит он.
Дополнительную финансовую нагрузку создает обязательное страхование профессиональной ответственности медицинских работников, что также приводит к удорожанию медицинских услуг.
Сулейменов обращает внимание на то, что введение НДС для сферы здравоохранения может привести к снижению ее инвестиционной привлекательности, что замедлит внедрение инноваций и развитие инфраструктуры.
При этом рост стоимости услуг в рамках ГОБМП и ОСМС станет неизбежным из-за удорожания расходных материалов, лекарств, реагентов и оборудования. Это потребует пересмотра тарифов и увеличения бюджетного финансирования.
«Сохранение прежних тарифов сделает нерентабельными клиники, оказывающие услуги по гемодиализу, микрохирургии глаза, эпилептологии, что приведёт к их закрытию и оставит пациентов без необходимого лечения. Кроме того, следствием ужесточения налогового режима станет уход части бизнеса в тень, что негативно скажется на качестве и безопасности медицинских услуг».
Сулейменов отмечает, что при введении НДС для сферы здравоохранения дополнительные расходы неизбежно лягут на пациентов, а частные медицинские организации фактически превратятся в «собирателей налогов», вынужденных включать его в стоимость услуг. В результате стоимость медицинского обслуживания может увеличиться минимум на 10,2%.
Жанай Аканов, эндокринолог, международный эксперт Азиатской Ассоциации по изучению диабета считает, что от возврата НДС для медорганизаций больше всего пострадают уязвимые слои населения.
«Сейчас, чтобы лечь по порталу бюро госпитализации в стационар, необходимо в некоторых случаях выжидать 2-3 месяца. Если ситуация нестабильная, люди вынужденно ложатся платно. Средний чек – не менее 400 000 тенге (Алматы, Астана, Актобе), с повышением НДС станет 440 000 тенге, а с повышением цен на лекарства – все 500 000 тенге. Если попытаться решить все на амбулаторном уровне самостоятельно, то МРТ будет стоить уже под 75 000 тенге», — говорит он.
Эксперт в сфере политики здравоохранения Али Нургожаев отмечает, что введение НДС для медорганизаций на фоне бюджетного кризиса, тающего Нацфонда и продолжающихся трат на мегапроекты сомнительной необходимости выглядит закономерно.
Он считает, что нагрузка эта в некой пропорции распределится между населением и отраслевыми игроками.
«При этом клиники, лаборатории и иные участники медицинского рынка имеют обширные возможности по урезанию расходов. И вот эти меры уже могут иметь негативный эффект по цепочке на качество медпомощи, на безопасность пациента и на исходы лечения», — говорит Нургожаев.
Эксперт отмечает, что львиную долю расходов медорганизаций составляет фонд оплаты труда – от 40% до 70% и даже выше. Поэтому база к зачету по НДС у медорганизаций невелика: практически только коммунальные услуги и связь. Таким образом, НДС будет считаться почти на весь оборот. Как следствие, цены на платные медуслуги повысятся примерно на процент ставки НДС».
Пока непонятно, будут ли услуги ГОБМП освобождены от НДС. Если да, то это дополнительно снизит конкурентоспособность организаций частной и государственной формы собственности.
«Разумеется, в конечном счете НДС заплатит потребитель, то есть пациент (здесь мы молчим об инфляции). В случае, если клиника имеет “длинное” заемное финансирование, придется пересматривать финмодель, и не факт, что с новыми вводными она сойдется», — говорит Нургожаев.
А совокупный эффект может привести к уходу из бизнеса или смене бизнес-модели многих клиник, в том числе работающих в рамках ГОБМП и ОСМС.
«Да, расходы придется урезать. В первую очередь это проекты развития (закуп нового оборудования), более дешевые лекарства и медизделия, экономия на сервисе оборудования, сокращение штатов и расходов на обучение сотрудников, увеличение нагрузки на медиков, пересмотр мотивационной составляющей», — резюмирует эксперт.
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