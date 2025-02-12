«За повышение НДС заплатит пациент»

В то же время платежеспособные граждане будут вынуждены искать более доступные альтернативы диагностики и лечения за границей, что ускорит отток пациентов за рубеж.

Кроме того, по словам Сулейменова, возвращение НДС приведет к оптимизации персонала и оттоку специалистов за рубеж, поскольку 83% медицинских организаций будут вынуждены сокращать штат.

«Дополнительные расходы на администрирование также возрастут из-за необходимости увеличения штата бухгалтеров и затрат на банковские операции, что внесёт дополнительный вклад в рост цен на медуслуги. Значительная нагрузка ляжет на фонд оплаты труда, который составляет 50–60% в структуре расходов медицинских организаций, но при этом не формирует зачёта по НДС, делая налоговую нагрузку особенно высокой и необоснованной», — говорит он.

Дополнительную финансовую нагрузку создает обязательное страхование профессиональной ответственности медицинских работников, что также приводит к удорожанию медицинских услуг.

Сулейменов обращает внимание на то, что введение НДС для сферы здравоохранения может привести к снижению ее инвестиционной привлекательности, что замедлит внедрение инноваций и развитие инфраструктуры.

При этом рост стоимости услуг в рамках ГОБМП и ОСМС станет неизбежным из-за удорожания расходных материалов, лекарств, реагентов и оборудования. Это потребует пересмотра тарифов и увеличения бюджетного финансирования.