​Правительство обсуждает дифференциацию НДС, заявил Жумангарин

Правительство обсуждает дифференцирование ставки НДС, которая будет увеличена в рамках налоговой реформы. Для сельскохозяйственных предприятий она может составить 0%, а для медицинских и фармацевтических — 10%, заявил министр национальной экономики Серик Жумангарин на пресс-конференции после расширенного заседания правительства.

Жумангарин еще раз подчеркнул, что окончательно решение по уровню повышения НДС еще не принято. Ее размер в 20% предлагается лишь как самый распространенный в практике других стран. И с учетом упразднения социального налога и обязательных пенсионных выплат налоговая нагрузка на бизнес не превысит 4%.

«Это зависит от товара, но по расчетам макрофинансовой модели Нацбанка, в среднем составит 4%. Поэтому я не думаю, что это приведет к банкротству бизнесов», — подчеркнул министр.

Он также отметил, что правительство обсуждает дифференциацию ставки: «Например, для сельского хозяйства будет 0%, там мы не повысим. Мы должны его поддерживать, потому что все продукты питания оттуда. Фармацевтике и медицине мы дадим 10%. Это для того, чтобы не ухудшилось благосостояние граждан».