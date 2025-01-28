​Правительство обсуждает дифференциацию НДС, заявил Жумангарин

Для сельхоз предприятий ставка может составить 0%, а для медицинских и фармацевтических — 10%
Правительство обсуждает дифференцирование ставки НДС, которая будет увеличена в рамках налоговой реформы. Для сельскохозяйственных предприятий она может составить 0%, а для медицинских и фармацевтических — 10%, заявил министр национальной экономики Серик Жумангарин на пресс-конференции после расширенного заседания правительства.
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