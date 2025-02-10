Правительство предложило установить НДС на уровне 16%. Министерство национальной экономики также предусмотрело дифференциацию ставок в 10% и 0% для ряда отраслей, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Мы предлагаем рассмотреть такой механизм: общеустановленная ставка НДС 16%, полное освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции, а для ряда отраслей – промежуточная ставка в размере 10%. Таким образом, предложенная правительством дифференциация ставок составляет: 16%, 10%, 0% и освобождение», — заявил вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на встрече с представителями бизнеса в НПП «Атамекен».

Представители правительства отметили, что в настоящее время в аграрном секторе крестьянские хозяйства не платят НДС, а юридические лица, в силу имеющихся льгот, платят только 30% от положенных к уплате налогов в бюджет. По новым механизмам никто из них НДС платить не будет.

«Это позволит сделать казахстанскую сельхозпродукцию (картофель, помидоры, лук и т.д.) более конкурентоспособной. Виды отраслей, на которые будет распространяться ставка в 10%, еще обсуждаются с бизнесом», — поясняется в сообщении пресс-службы.

Во время встречи также озвучены предложения по пересмотру режима упрощенной декларации и розничного налога при сохранении его сущности – предела дохода в размере 600 тыс. МРП (2 млрд 359 млн тенге) в год. Ключевое изменение – реализация данного режима только в рознице. В частности, предложено снять ограничения по численности работников.

«В случае, если доход от реализации предпринимателя превышает 100 млн тенге в год, предусмотрена возможность уменьшения облагаемого дохода на сумму фонд оплаты труда. Таким образом, порог в 100 млн тенге позволит стимулировать обеление заработных плат. При этом ставка 4% розничного налога сохраняется (с возможностью снижения маслихатами на 50%)», — говорится в сообщении.

В целом, подчеркнули в правительстве, при реализации налоговой реформы ожидается рост налоговых поступлений в бюджет страны 4-5 трлн тенге ежегодно.

О необходимости изменения Налогового кодекса правительство говорило с 2022 года. В сентябре 2023 года оно выступило с первой идеей поднять НДС на 4 п.п. до 16%. Но в начале 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев отверг ее, опасаясь роста инфляции и уровня теневой экономики. Вместо простого повышения ставки он предложил переосмыслить саму логику НДС.

В конце января 2025 года вице-премьер — министр национальной экономики Серик Жумангарин вновь предложил повысить ставку, взяв в качестве ориентира ее размер в 20%. В начале февраля во время встречи с представителями бизнеса Токаев поручил доработать это предложение с учетом мнений квалифицированных экспертов, предпринимателей и депутатов, а также предусмотреть несколько уровней ставок для разных секторов экономики.

Эксперты, комментируя «Власти» налоговую реформу с повышением НДС до 20%, «сырой». Основными ее рисками они видят масштабную остановку предприятий, массовые неплатежи за товары и услуги, а также рост протестных настроений из-за сокращения доходов и потери рабочих мест.