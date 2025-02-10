Миннацэкономики также предусмотрело дифференциацию ставок в 10% и 0% для ряда отраслей
Правительство предложило установить НДС на уровне 16%
фото primeminister.kz

Правительство предложило установить НДС на уровне 16%. Министерство национальной экономики также предусмотрело дифференциацию ставок в 10% и 0% для ряда отраслей, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Мы предлагаем рассмотреть такой механизм: общеустановленная ставка НДС 16%, полное освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции, а для ряда отраслей – промежуточная ставка в размере 10%. Таким образом, предложенная правительством дифференциация ставок составляет: 16%, 10%, 0% и освобождение», — заявил вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на встрече с представителями бизнеса в НПП «Атамекен».

Представители правительства отметили, что в настоящее время в аграрном секторе крестьянские хозяйства не платят НДС, а юридические лица, в силу имеющихся льгот, платят только 30% от положенных к уплате налогов в бюджет. По новым механизмам никто из них НДС платить не будет.

«Это позволит сделать казахстанскую сельхозпродукцию (картофель, помидоры, лук и т.д.) более конкурентоспособной. Виды отраслей, на которые будет распространяться ставка в 10%, еще обсуждаются с бизнесом», — поясняется в сообщении пресс-службы.

Во время встречи также озвучены предложения по пересмотру режима упрощенной декларации и розничного налога при сохранении его сущности – предела дохода в размере 600 тыс. МРП (2 млрд 359 млн тенге) в год. Ключевое изменение – реализация данного режима только в рознице. В частности, предложено снять ограничения по численности работников.

«В случае, если доход от реализации предпринимателя превышает 100 млн тенге в год, предусмотрена возможность уменьшения облагаемого дохода на сумму фонд оплаты труда. Таким образом, порог в 100 млн тенге позволит стимулировать обеление заработных плат. При этом ставка 4% розничного налога сохраняется (с возможностью снижения маслихатами на 50%)», — говорится в сообщении.

В целом, подчеркнули в правительстве, при реализации налоговой реформы ожидается рост налоговых поступлений в бюджет страны 4-5 трлн тенге ежегодно.

О необходимости изменения Налогового кодекса правительство говорило с 2022 года. В сентябре 2023 года оно выступило с первой идеей поднять НДС на 4 п.п. до 16%. Но в начале 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев отверг ее, опасаясь роста инфляции и уровня теневой экономики. Вместо простого повышения ставки он предложил переосмыслить саму логику НДС.

В конце января 2025 года вице-премьер — министр национальной экономики Серик Жумангарин вновь предложил повысить ставку, взяв в качестве ориентира ее размер в 20%. В начале февраля во время встречи с представителями бизнеса Токаев поручил доработать это предложение с учетом мнений квалифицированных экспертов, предпринимателей и депутатов, а также предусмотреть несколько уровней ставок для разных секторов экономики.

Эксперты, комментируя «Власти» налоговую реформу с повышением НДС до 20%, «сырой». Основными ее рисками они видят масштабную остановку предприятий, массовые неплатежи за товары и услуги, а также рост протестных настроений из-за сокращения доходов и потери рабочих мест.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Досаев анонсировал снос исторического конструктивистского здания, в котором расположена школа
Новости
В Казахстане введут уголовную ответственность за кражу невест
Новости
Военнослужащий осужден на семь лет за гибель археолога Ерлана Жагипарова во время Январских событий
Новости
Представлен новый генплан Косшы
Новости
Налоговая реформа не коснется магазинов у дома, ресторанов и парикмахерских, заверил Жумангарин
Новости
Акиматам запретят менять целевое назначение участков вразрез с градостроительной документацией