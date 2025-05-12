Но в этом государстве он может находиться не более одного месяца
20-летний суданец, которому Казахстан отказал в получении статуса беженца, вылетел в другую страну
Фото предоставлено Казахстанским международным бюро по правам человека

20-летний гражданин Судана Амир, которому казахстанские власти отказали в предоставлении статуса беженца, вылетел в одну из немногих стран, не требующих визы для граждан Судана. Но в этом государстве он может находиться не более одного месяца, сообщает Казахстанское международное бюро по правам человека (КМБПЧ).

По данным бюро, после продолжительных переговоров ему разрешили выехать в другую страну, не в Судан, где продолжаются боевые действия. Однако и в этом государстве Амир может находиться не более одного месяц и в переселении в третью страну ему отказали. Также претендовать на получение официального статуса беженца он не может - законы той страны не предполагают такой возможности.

«Десятки тысяч таких же, как Амир, находятся в подвешенном состоянии, рискуя быть депортированным при малейшем подозрении в нарушения закона или нелегальных подработках (легально работать они опять же не могут)», - написал КМПБЧ.

Ранее КМБПЧ сообщил, что 20-летнего суданца Амира, ранее учившегося в Алматы, могут депортировать в Судан, где продолжаются военные действия. Казахстанские власти отказали ему в статусе беженца, и оспорить этот отказ в судебном порядке не получилось.

По информации бюро, Амир начал учебу в одном из университетов Алматы около двух лет назад. Через несколько месяцев в Судане началось противостояние между правительственной армией, подчиненной военной хунте, и вооруженным формированием «Силы быстрой поддержки». Вооруженное формирование захватило столицу Хартум. Дом Амира оказался разрушен, его родители стали внутренними переселенцами, и платить за обучение никак не могли. У Амира не было финансовой возможности вернуться, кроме того, аэропорты Судана перестали принимать рейсы. Он попытался получить статус беженца в Казахстане, но ему отказали. С помощью Казахстанского международного бюро по правам человека Амир пытался оспорить решение об отказе, но все три судебные инстанции решили, что оснований оставаться в стране у него нет.

При этом офис Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в рамках своей программы готов был оплатить Амиру обучение, если он получит статус беженца.

По решению суда, Амир должен был покинуть Казахстан до 1 мая. Ранее при помощи краудфандинга ему удалось собрать деньги на билет в Руанду – это одна из немногих стран, куда суданцы могут въехать без визы, к тому же у Руанды обширная программа и опыт по приему беженцев.

«Однако что-то не сработало, и у Амира даже не стали брать документы на рассмотрение, а просто депортировали из аэропорта в Катар, через который он прибыл в Руанду. В аэропорту столицы Дохи его уже встретили и под сопровождением посадили на самолет до Алматы», - сообщал КМБПЧ.

Судан — это единственная страна в мире, официально находящаяся в состоянии голода, который считается крупнейшим гуманитарным кризисом в мире. УВКБ ООН заявило, что оно «призывает все страны предоставить гражданским лицам всех национальностей, спасающимся из Судана, недискриминационный доступ на свои территории».

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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