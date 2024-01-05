«Эти люди все равно будут реабилитированы, потому что правда на их стороне»

В январе 2023 года генеральная прокуратура публично подвела итоги расследования по событиям Қанды Қаңтар. Ведомство рассказывало про подготовку к «государственному перевороту» и оправдывало применение оружия. Тем не менее выступление генерального прокурора оставило множество вопросов о событиях тех дней, о чем безустанно заявляют правозащитники.

Весь прошлый год шли многочисленные уголовные процессы над участниками Январских событий. Часть из них все ещё продолжаются.

Власть поговорила с правозащитниками и адвокатами о судах и поиске справедливости.