Три мира одной страны

Основой для воплощения концепции трех миров внутри Казахстана являются все специализированные государственные программы регионального развития. Они делят населенные пункты на три уровня: к первому относятся города республиканского значения (Алматы, Астана, Шымкент), ко второму − областные центры и еще несколько небольших городов, а к третьему − малые города, моногорода и сельские кластеры.

Выходит так, что второй и третий миры существуют в этой схеме ради первого.

Регионы изначально не планируют делать пространствами полноценной жизни, где люди могут реализовать себя (не только в экономическом плане). В лучшем случае их предназначение сводится к тому, чтобы быть игровой площадкой для извлечения капитала, который затем осядет на местных и офшорных счетах олигархов и правящего класса. В худшем − им предвещают гибель из-за отсутствия экономических перспектив.

Из программ развития регионов следует, что социальную инфраструктуру, качество медицинских услуг и образования улучшат только при наличии экономической целесообразности. Или для того, чтобы подготовить молодые поколения к конкуренции на рынках труда крупнейших городов и административных центров.

Рабочие же места нужны в регионах в основном для того, чтобы помогать выкачивать ренту из местных промышленных предприятий и недр. А тем, кто не может встроиться в цепочки извлечения ренты, предлагается стать предпринимателями с минимальными шансами на успех. Или искать неформальные способы заработка − проводить тои или быть звеном в цепочке посредников, обслуживающих эти мероприятия.

Одна из ключевых проблем регионов состоит в том, что они не имеют возможности собирать налоги со своих крупных компаний. Причем не столько из-за законодательных ограничений, сколько потому, что их головные офисы находятся в Астане и Алматы, где они преимущественно производят все отчисления.

При этом на деньги, вырученные в населенных пунктах второго и третьего уровней, элиты зачастую скупают дома, квартиры и офисные здания в крупных городах, а затем искусственно раздувают их стоимость.

За периодом махинации на рынках недвижимости следуют кризисы, ударяющие по материальному благополучию всех казахстанцев. Из-за падения доходов и потери рабочих мест жителям регионов ничего не остается, кроме как ехать в крупные города, обживать их окраины и работать за копейки. Другого будущего им просто не предлагается.

Несмотря на дискриминационный характер этой системы, менее привилегированные жители городов первого уровня в основном не готовы бросить ей вызов. Они тоже являются ее бенефициарами за счет наличия дешевой рабочей силы и, пусть и небольшой, но дорожающей собственности.

При таком фоне не удивительно, что ядром январских протестов стали именно жители регионов. Это был их первый сигнал о том, что они не согласны с несправедливым разделением страны на три мира.