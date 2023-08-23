Производство согласия

Начав с мягкой риторики «мы изучим вопрос», Токаев постепенно перешел к максиме «без АЭС Казахстан потеряет экономику». Но несмотря на уверенность в необходимости АЭС, центральные власти регулярно подчеркивают, что финального решения еще нет. Все их действия говорят об обратном.

Еще в 2019 году министерство энергетики определило поселок Улкен приоритетной площадкой для строительства. Но все же пообещало привлечь казахстанцев к обсуждению, если по проекту будет принято окончательное решение.

Четыре года спустя государство все переиграло, отказавшись дискутировать с казахстанцами и провести хотя бы общереспубликанский референдум, потому как развитие АЭС может нанести урон экологии всего Казахстана и потребовать громадных вложений.

Мотив у этого решения прост: не дать сомнению занять крепкие позиции в публичной сфере. А окончательно заглушить несогласных власти пытаются самостоятельным «производством» согласия.

Основным шагом в его конструировании стал ультиматум, поставленный перед жителями Улкена. Поселок получит развитие только если согласится на размещение АЭС. Об альтернативах речи не идет: либо атом, либо разруха. И совершенно неважно, что возможное высыхание Балхаша из-за работы станции ударит по Улкену не меньше.

Жители обветшавшего поселка готовы согласиться на что угодно, лишь бы его не ликвидировали за неимением потенциала. Пользуясь их отчаянием, государство организует обсуждение строительства с ними, чтобы продемонстрировать согласие даже при отсутствии чернового плана проекта.

Впрочем, власти не стесняются говорить о росте поддержки АЭС и со стороны граждан в целом. Чтобы сфабриковать их симпатии, они задействуют пул блогеров и инфлюенсеров. Вот что сказал Бейбит Алибеков в конце своего видео из Улкена: «Да, все люди практически за строительство атомной станции. Да, нам нужна “зеленая атомная энергия».

Об этом в многочасовых интервью говорят ученые и эксперты − почти всегда ангажированные с государством. Ни один из них не представляет независимую сторону, способную обратить внимание на издержки, риски или другие способы преодоления кризиса в энергетике.

Активисты, в свою очередь, указывают на экологические и геополитические риски, которые повлечет за собой запуск АЭС.

Ее появление несет угрозу не только озеру Балхаш, но и всей окружающей среде из-за неразработанной процедуры утилизации отходов. Более того, они опасаются серьезных аварий, способных произойти из-за халатности властей и сотрудников предприятия.

Но основную угрозу они видят в утрате суверенитета, поскольку Россия, в случае если компания «Росатом» станет основным подрядчиком по строительству и обслуживанию АЭС, получит возможность манипулировать Казахстаном в своих интересах.

Несмотря на это государство продолжает преследовать собственные цели, заставляя людей соглашаться на причинение вреда самим себе.