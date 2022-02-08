Без АЭС Казахстан потеряет экономику – Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев вновь высказался по поводу строительства в Казахстане атомной электростанции. Как заявил он во вторник в ходе расширенного заседания правительства, без АЭС страна потеряет экономику, но почему-то ответственные лица уходят от ответов на вопросы и не объясняют населению важность строительства такой станции.

«Проблему энергетической безопасности страны нужно срочно решать. Я не понимаю, почему ответственные лица дипломатично уходят от ответов на вопросы о строительстве АЭС. А ведь нужно прямо сказать: без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику. Не говоря уже об инвестициях, утратим региональное лидерство. Нам позарез нужна электроэнергия, причем, атомная, чистая электроэнергия», - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что нельзя идти на поводу у популистов, которые не разбираются в экономических реалиях, и нужно профессионально разъяснять значение атомной энергетики. Как напомнил глава государства, Казахстан столкнулся с регулярными перебоями в работе системы энергоснабжения. И самым ярким примером он назвал недавнее отключение электроэнергии на юге страны.