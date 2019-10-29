Токаев запретил строительство курорта «Кок-Жайлау»

«Еще одна проблема – это планы строительства горнолыжного курорта «Кок-Жайлау». Чтобы каждый раз не возвращаться к этому вопросу, я сегодня запрещаю заниматься этим проектом. То есть строительство не надо. Не нужно нам», - сказал президент.

Токаев отметил, что против проекта выступают все профессиональные экологи и компетентная общественность.

Кроме этого, президент поручил вернуть незаконно выданные земли Иле-Алатауского государственного национального природного парка.

«Имеются факты незаконного предоставления земель руководством Иле-Алатауского национального парка частным лицам, использование участков не по назначению. Так, частным лицам незаконно предоставлено 67 участков площадью свыше 20 га. Использовано не по назначению 24 из 58 участков. Я поручаю министерству экологии, геологии и природных ресурсов совместно с акиматом разобраться по каждому факту, принять конкретные меры по возврату незаконно выданных земель», - подчеркнул глава государства.

Также он поручил взять на особый контроль яблоневые сады в предгорьях Заилийского Алатау. Токаев назвал «варварством» их уничтожение и подчеркнул, что это «просто недопустимо».

«К сожалению, это происходит из-за попустительства соответствующих органов. Вопрос сохранения и культивации яблоневых садов в предгорьях Заилийского Алатау должен быть взят на особый контроль. Это же достояние нашего города Алматы и всего Казахстана. Необходимо провести инвентаризацию природоохранных зон в окрестностях города и навести строгий порядок в вопросах их использования», - сказал Токаев.

Также он считает, что «акимату следует активизировать работу по озеленению города и возрождению легендарного алматинского апорта».

«Здесь же стоит задача восстановления знаменитого Ботанического сада – своеобразного символа нашего города», - подчеркнул президент.

А за оставленные на Кок-Тобе саженцы Токаев объявил выговор первому заместителю акима Алматы Ерлану Кожагапанову.

«Дерево - это достояние и города, и всего нашего народа. Нельзя так подходить. Не выдерживает никакой критики и инцидент с брошенными на склонах Кок-Тобе многочисленными саженцами. Благое дело превратили в фарс. Поэтому я объявляю выговор первому заместителю акима Ерлану Кожагапанову. Взялся за дело, надо было делать его. Не получается - не берись», - сказал президент.