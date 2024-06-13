Токаев поручил в кратчайшие сроки обустроить три приоритетные туристические зоны

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по развитию туризма, на котором он раскритиковал планы правительства по одновременному развитию 20 туристических зон. Президент констатировал, что доля туризма в ВВП снижается, а эти планы не принесут эффекта. При этом президент уверен, что у Казахстана есть все необходимое для развития всех видов туризма: от экологического до делового.

Токаев указал на недостаточное использование имеющегося потенциала в сфере туризма, несмотря на выгодное географическое расположение страны, разнообразие природы, богатое и уникальное историко-культурное наследие.

«Туризм как важная отрасль экономики пока не является эффективной, в чем большое упущение правительства и акиматов. За последние четыре года доля туризма в структуре экономики снизилась с 3,7% до 3,2%. Это почти в 3 раза ниже, чем в среднем в мире», - констатировал президент.

Он добавил, что Казахстан в этом уступает соседним странам со схожими климатом и культурой. В этой связи он считает, что для качественного развития туристической отрасли требуются безотлагательные системные меры.

По его мнению, прежде всего необходимо повысить инвестиционную привлекательность сферы туризма. Однако, признал Токаев, «у нас отсутствуют условия для ведения бизнеса в данной отрасли», что приводит к тому, что количество мест размещения в курортных зонах снижается.

«Антилидеры – курортная зона Алаколя со стороны области Жетысу и Алматинский горный кластер. Количество гостиниц, отелей и турбаз там сократилось на 24 и 16 единиц соответственно. В результате бюджет теряет стабильные налоговые поступления, а регионы – рабочие места», - отметил он.

Президент сообщил, что бизнес жалуется на сложности с выделением земельных участков в нацпарках и землях лесного фонда, а это ограничивает возможности для долгосрочных инвестиций, привлечения заемных средств и развития туристической инфраструктуры.

«Правительство недостаточно эффективно работает с инвесторами, готовыми реализовывать проекты за счет собственных средств. А им нужна только инфраструктурная поддержка», - заявил Токаев.

Он поручил начать с оцифровки генеральных планов застройки курортных зон и обеспечения к ним открытого доступа, чтобы у потенциальных инвесторов была возможность получать актуальную информацию о свободных земельных участках.

Также Токаев обратил особое внимание на накопившиеся проблемы в обеспечении туристских зон инженерной инфраструктурой.

«На турбазах элементарно не хватает энергомощностей, вследствие чего отдыхающие нередко сидят без света. В результате таких перебоев люди подвергаются опасности, возникают риски пожаров, выходят из строя бытовые приборы. Предприниматели терпят крупные убытки из-за поломок оборудования и порчи продуктов питания», - перечислил он проблемы.

Президент поручил правительству совместно с акиматами провести ревизию обеспеченности инженерной инфраструктурой курортных зон, учесть перспективы их расширения и необходимость бесперебойного снабжения в пик туристического сезона.

«Нужна отдельная бюджетная программа по обеспечению туристических локаций инженерной инфраструктурой, в том числе электроэнергией, канализацией, очистными сооружениями, питьевой водой и подъездными дорогами», – заявил глава государства.

Вместе с тем он раскритиковал планы правительства по развитию одновременно 20 туристических зон во всех регионах страны, заявив, что такой подход неэффективен и приведет к распылению ограниченных ресурсов государства. По его мнению, целесообразнее обустроить в кратчайшие сроки наиболее перспективные объекты, которые должны стать визитной карточкой туризма Казахстана на глобальном уровне.

«Наиболее подходящие направления: горный кластер Алматинского региона, пляжный туризм Мангистау и Щучинско-Боровская курортная зона», - предложил Токаев.

Он отметил, что туристическая инфраструктура Алматы не выдерживает растущей нагрузки туристов, поэтому «важно дальнейшее развитие горнолыжного кластера, в том числе путем строительства всесезонного горного курорта в ущелье Тургень Алматинской области».

Также президент поручил активно заняться привлечением мировых брендов и франшиз гостиничного и ресторанного бизнеса в Мангистаускую область для повышения качества туристической инфраструктуры и заявил о необходимости пересмотреть генеральный план Актау с учетом развития курорта вдоль береговой линии по примеру городов Дубая и Баку. Кроме того, глава государства считает, что нужно увеличить количество авиарейсов в Актау из Алматы, Актобе, Шымкента и Атырау, завершить реализацию проектов в районе «Теплого пляжа», а также ускорить развитие курортной зоны Кендерли.

Что касается Бурабая, то количество туристов ежегодно увеличивается, но строительство инфраструктуры курортной зоны продвигается очень медленно, отметил президент.

«Власти затягивают реализацию важных инфраструктурных проектов. К примеру, не реализован в полной мере план развития Щучинско-Боровской курортной зоны, принятый еще в 2012 году. По плану предполагалось выделить 126 млрд тенге, а фактически выделено 35 млрд тенге. Это лишь 28% предусмотренных средств», - привел данные Токаев.

Он поручил правительству, управделами президента и акимату области завершить проекты по установке очистных сооружений, строительству водопроводных сетей и теплоисточников в «кратчайшие сроки».

Также правительству и акимату поручено развивать новые туристические зоны, расположенные на территории курорта, такие как «Акбура», озера Жукей, Катарколь, Текеколь и другие. Президент также заявил о необходимости запустить экспресс-поезда в Бурабай из Астаны, Караганды, Павлодара, Усть-Каменогорска.