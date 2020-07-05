Правительство вновь обещает в ближайшее время устранить дефицит лекарств

Проблему дефицита жаропонижающих препаратов в аптеках Казахстана правительство намерено решить в ближайшее время, сообщил в воскресенье в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов. Вместе с тем, он привел пример, что только в Алматы за неделю скуплен годовой запас градусников, а за сутки – двухмесячный запас парацетамола.

«Действительно, в аптеках отмечается определенный дефицит лекарственных средств, вызванный несколькими причинами. В частности, повышенным спросом со стороны населения. Некоторые наши граждане сразу выкупают по десять или более упаковок парацетамола и других лекарств. Например, если в мае в Алматы за целый месяц продавали 50 тысяч упаковок парацетамола, сейчас только за сутки 100 тысяч. Аналогично, если раньше в год продавали 100 тысяч градусников, то такой же объем был выкуплен за одну неделю», - сказал Тугжанов.

Второй фактор, по его словам – это недобросовестная конкуренция и действия перекупщиков, с которыми будут разбираться правоохранительные органы.

«Поступили (на рынок - V) 70 тыс. упаковок ингавирина, 800 тыс. упаковок парацетамола и в ближайшую неделю ожидается дополнительно поставка 900 тыс. упаковок. По антибиотикам, с конца прошлой недели отечественные производители начали отгрузку более 150 тыс. упаковок азитромицина. Ближайшее время дефицит жаропонижающих, противовирусных препаратов будет решен полностью», - пообещал зампремьера.

Дефицит лекарств в аптеках сохраняется в городах Казахстане больше недели.