Для решения проблемы нехватки лекарств Казахстан закупает их в России и Индии

Для решения проблемы дефицита лекарств Казахстан направит за препаратами два грузовых самолета в Российскую Федерацию и один в Индию. Кроме того, отечественные фармацевтические компании выходят на полную мощность производства, заявил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Алексей Цой. Вместе с тем его заместитель Людмила Бюрабекова объяснила, почему гуманитарная помощь из Катара с лекарствами и средствами индивидуальной защиты уже два месяца лежит на складах.

«Уже сегодня два грузовых борта отправляются в Россию, и там мы помогаем нашим фармкомпаниям привезти препараты, которые имеют основной ажиотаж на рынке. Уже завтра мы планируем (направить – V) отдельный борт в Индию. Там мы планируем взять тоже ключевые препараты, которые востребованы на рынке», - сообщил Цой, отметив, что в частности, речь идет о препаратах «Цефиксим», «Ибупрофен», «Цефтриаксон», «Гепарин» и другие.

Кроме того, заверил министр, наращивает обороты и отечественная фармпромышленность.

«Многие заводы перешли в трехсменный формат работы, заводы начинают работать на полную мощность… По наиболее востребованным препаратам у населения, которые нужны, мы дополнительно делаем господдержку, чтобы помочь частному бизнесу максимально быстро доставить его (препараты – V) в Казахстан», - подчеркнул глава Минздрава.

В свою очередь вице-министр Людмила Бюрабекова ответила на вопрос, почему гуманитарная помощь, которая пришла в Казахстан еще в мае, до сих пор находится на складах «СК-Фармации».

«Мы получали такую гуманитарную помощь от Катара, она сегодня еще находится на складах единого дистрибьютора. Там нам поступили средства индивидуальной защиты. Это костюмы, очки, маски, бахилы. Лекарственных средств не было, процедура заняла определенное время, потому как данная продукция прибыла без подтверждающих документов соответствия качества. То есть нам пришлось запрашивать у страны производителя подтверждение качества этой продукции, и сейчас уже подготовлена разнарядка, и в ближайшее время единый дистрибьютор развезет по медицинским организациям. То есть пока еще весь товар, который пришел из Катара, никуда не уходил, и находится на складах единого дистрибьютора», - пояснила она.