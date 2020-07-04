Власти Алматы заявили, что вопрос обеспечения города необходимыми лекарствами решен

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о подписании меморандума, по которому аптечные сети города будут обеспечиваться лекарственными препаратами и не повышать на них цены.

«За эти дни провели несколько рабочих встреч с руководителями фармкомпаний и отраслевой ассоциации. По данным специалистов, дефицит лекарств образовался из-за ажиотажа жителей, кинувшихся лечиться «рекомендованными» препаратами. Также стало резко не хватать термометров. Месячный спрос в 30 тысяч градусников «смели» за два дня! Естественно, поползли вверх и цены. Одномоментно закрыть возросший спрос невозможно. Однако есть четкое видение», - написал Сагинтаев в Instagram.

Он сообщил, что с Ассоциацией поддержки и развития фармацевтической деятельности РК, а также сетью аптек города, поставщиками и производителями медикаментов подписан меморандум, согласно которому в 102 крупные аптеки будет поставляться 41 наименование значимых лекарств — от парацетамола до «Сумамеда».

«При этом провизоры будут придерживаться рекомендованных Минздравом отпускных цен, а также оперативно информировать нас о запасах», - заверил аким, добавив, что ознакомиться со списком 102 аптек можно на сайте акимата Алматы.

«Прошу руководствоваться назначениями лечащего врача и не поддаваться панике», - призвал глава города.

Как уточняет пресс-служба акимата города, меморандум подписали со стороны акимата управление предпринимательства и инвестиций Алматы и департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города. Согласно меморандуму аптеки должны придерживаться цен, указанных в приказе министра здравоохранения от 15 июля 2019 года, а поставщики лекарств, производители и аптеки должны на регулярной основе предоставлять информацию в акимат Алматы о наличии лекарств, их реализации за день, а также ожидаемых поставках в целях регулирования дефицита лекарств.



«По каждому из 41 препарата определено допустимое количество для продажи в одни руки во избежание необоснованного ажиотажа. В целом вопрос обеспечения города необходимыми лекарствами и термометрами решен. Крупными поставщиками лекарственных средств осуществляются ежедневные поставки таких лекарств, как: парацетамол, «Ибупрофен», «Эффералган», аспирин», «Тамифлю», «Ингавирин», «Азитромицин» и «Сумамед», - отметили в акимате.

Власти также заверили, что в городе есть в наличии более 240 тыс. упаковок парацетамола, 187 тыс. упаковок «Ибупрофена», 11 тыс. упаковок «Эффералгана», 206 тыс. упаковок аспирина, 40 тыс. упаковок «Тамифлю», 160 тыс. упаковок «Азитромицина» и 10 тыс. упаковок «Сумамеда».

«В ближайшие дни ожидаются дополнительные поставки указанных медикаментов в большом количестве», - пообещали в акимате.

Также с 29 июня начались первые крупные поставки градусников, сообщили в пресс-службе, и на данный момент, по заверениям акимата, уже отгружено 30 тыс. штук в крупные сети аптек, в ближайшие дни дополнительно поступит еще до 780 тыс. штук.