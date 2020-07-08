Россия поставила в Казахстан маски, комплекты защитной одежды и лекарства

Гуманитарная помощь прибыла в столицу
Сегодня, 8 июля, в столицу прибыл специальный борт МЧС Российской Федерации с гуманитарным грузом для казахстанской стороны, сообщает пресс-служба МИД РК.
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