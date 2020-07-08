Россия поставила в Казахстан маски, комплекты защитной одежды и лекарства

Сегодня, 8 июля, в столицу прибыл специальный борт МЧС Российской Федерации с гуманитарным грузом для казахстанской стороны, сообщает пресс-служба МИД РК.

«Гуманитарная помощь РФ включает в себя медицинские маски, комплекты защитной одежды и медицинские препараты. Единым оператором гуманитарной помощи в Казахстане является ТОО «СК-Фармация». В ближайшее время ожидается еще несколько рейсов с гуманитарным грузом из РФ», - указывается в сообщении.

МИД Казахстана выразил признательность правительству и братскому народу России за оказанную поддержку в борьбе с пандемией коронавируса.

Напомним, что 30 июня российский премьер Михаил Мишустин заявил в телефонном разговоре с главой казахстанского правительства Аскаром Маминым о готовности России направить в Казахстан гуманитарную помощь в виде медикаментов и тест-систем. 4 июля Мишустин подписал распоряжение, согласно которому российская сторона окажет срочную гуманитарную помощь Казахстану в виде средств индивидуальной защиты, медикаментов и медсистем.

