Динара Егеубаева, журналист: «Я на режим не работаю»

М: В этом однозначно что-то есть. Мне кажется, то, что происходит с тобой, это эволюция здорового казахстанца. Мы вот втроем тут через нее проходим, так или иначе. В 90-е годы – начало карьеры, выживание в тяжелых условиях. В нулевые годы – активное строительство благосостояния, погоня за деньгами и успехом, весь этот гламур. Десятые – уже этап взросления, когда начинаешь обращать внимание на происходящее вокруг, реально, на самом деле, и начинаешь отказываться от всяких цацек. Вот даже ты – главный редактор одного из главных, глобально, глянцевых журналов, - выходишь из-под власти всего этого гламура…

Д: Ну я никогда и не была под ней.

М: Да, конечно, но все равно, я сам как бывший главред полуглянца, знаю, что даже чуть ли не по контракту необходимо было представительские функции выполнять, ходить на светские рауты, носить брендовое шмотье. Я до сих пор вижу множество людей из той эпохи, которые все еще носятся со всем этим – статус-шматус, фенди-шменди, лакшери какое-нибудь, все еще ослепляют себя иллюзией, что это важно. Но так же нельзя бесконечно пребывать в таком ослеплении. В какой-то момент ты не можешь уже закрывать глаза на то, что происходит в стране, как живут люди, находящиеся за пределами твоего круга знакомств, твоего города, твоих привилегий. В этот момент ты уже чувствуешь единство со всеми соотечественниками, даже если не говоришь с ними на одном языке или ходишь по разным улицам. Твоя история, на мой взгляд, это прогресс здорового человека и патриота. Ты легко могла застрять в этом гламуре надолго.

Д: Ты знаешь, мой папа был удивительным человеком, и многое именно он заложил во мне. Это из-за него, я, наверное, стала такой «правильной». Я боялась, что кто-нибудь может однажды прийти к нему на кафедру и сказать – а знаешь, вот твоя дочь, она такая и такая, зарабатывает одним местом. Или как бы я ему объяснила внезапно возникшую квартиру? Может, я ее и хотела получить (все смеются), но мне очень хотелось, чтобы он гордился. Папы уже давно нет, но вот это желание его не подвести уберегало и уберегает меня от многих соблазнов и неверных шагов. Значимость вещей, связанных с нематериальными ценностями, заложил у меня он. Мы были счастливы жить вшестером в 27 квадратных метрах. Да, хотелось многого, но я решила этот вопрос очень просто – идешь и зарабатываешь на них. Или хочешь красивые шмотки? Шьешь себе сама.

М и С: Серьезно?

Д: Да, я работала в ателье, я мастер по пошиву женского легкого платья четвертого разряда.

М: Что она не умеет?! (все смеются) «Я шила, я еще пела, я еще танцевала»…

Д: Да, и танцевала тоже – я была в ансамбле народного танца в институте!

С: Так ваши наряды в телеэфире 90-х, на которые зрители каждый вечер мечтали посмотреть…

Д: Да, я сама их шила. За несколько часов до эфира перелицуешь маечку, подберешь, как можно интересно платок повязать, — я вообще большая выпендрежница с детства и с удовольствием себе готовила одежду. В детстве мне мама шила, а потом я сама стала себе шить. Хотя ничего такого экстраординарного я не носила тогда. Мы вообще были очень типичной, небогатой семьей, и я на телевидении первые годы тоже никаких фантастических денег не зарабатывала. Был период, когда я очень хорошо зарабатывала, но это позже, когда у меня уже родился сын. Но я очень хорошо умею организовывать свои деньги, жить экономично, копить. За счет этого я сейчас и живу. Я сразу начала откладывать на образование своего сына, — понимала, что учиться он будет в Европе.

И да, я всегда была равнодушна к экстравагантности. Я люблю хорошую, качественную одежду, это правда, но мне не интересны драгоценные украшения, например. Я видела, как это бывает, но я видела и то, как они достаются. Как за них приходится расплачиваться. Я предпочла свободу. И казахские народные украшения я предпочитала бриллиантам, и считаю, что они куда круче.