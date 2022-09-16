Динару Егеубаеву вызвали в полицию

Накануне к журналистке Динаре Егеубаевой пришли двое сотрудников полиции в Алматы, сообщив, что по адресу Жамбыла, 31 заложена бомба неким мужчиной, который за день до этого позвонил в полицию и потребовал от Егеубаевой извинений. В пятницу её вызвали в управление полиции Медеуского района, где она прошла опознание голоса звонившего. Динара Егеубаева заявила, что угроз ей до этого не поступало и голос звонившего она не распознала.

«Жамбыла, 31 — это мой старый домашний адрес. Я эту квартиру продала примерно 20 лет назад. Почему был выбран этот адрес? Мне неизвестно. За что я должна извиняться? Тоже неизвестно. Они спросили, угрожал ли мне кто-нибудь. Я ответила — нет. Они допросили моего бывшего мужа, с которым я не общаюсь более 25 лет», — рассказала Динара Егеубаева.

Она также сообщила, что во время разговора ей напомнили о случае трехлетней давности, когда ее сыну поступил звонок от следователя Олжаса Искакова, который, как выяснилось, является одним из пришедших к ней вчера, 16 сентября, сотрудников полиции. Три года назад он вызвал ее сына на встречу из-за того, что тот на 5-10 минут зашел в чат Демократического выбора Казахстана, признанного судом Казахстана экстремистской организацией. Так как сын был несовершеннолетним, она сама ему позвонила. После чего он сообщил ей, что «дело закрыто и вопросов нет».

«Это для меня очень странная ситуация. Меня вызывают впервые в жизни как свидетеля по уголовному делу», — сообщила Егеубаева.

После окончания опознания, она сообщила, что ей дали прослушать звонок. Она не распознала голос, однако отметила, что этот человек не смог правильно произнести ее фамилию. Вопросов в связи с ее профессиональной деятельностью не задавали.

Динара Егеубаева напомнила, что с января занимается темой судов по январским событиям. А также она активно освещает войну в Украине, занимая проукраинскую позицию.