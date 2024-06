Асель Аушакимова, режиссерка: «С прошлого года заметно усилилась цензура и много стали говорить об идеологии»

В 2024 году на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке драма «Велошах» Асель Аушакимовой победила в секции международных полнометражных фильмов.

Это вторая полнометражная картина режиссерки, рассказывающая про казахстанскую журналистку Дину, через которую вещает государственная пропаганда. При этом девушка одновременно пытается балансировать между работой и поддержкой своей сестры — фемактивистки. Фильм был снят при поддержке норвежских и французских грантов.

Первая лента Аушакимовой Welcome to the USA рассказывала о девушке-лесбиянке, которая выиграв грин-карту, пытается решить, уезжать ли из Казахстана или остаться. Картина была снята на собственные средства Аушакимовой и получила награды нескольких кинофестивалей, посвященных ЛГБТ.

Власть поговорила с Асель Аушакимовой о ее последних фильмах, взаимодействии с государством и постоянных поисках финансирования.