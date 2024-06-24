Асель Аушакимова, режиссерка: «С прошлого года заметно усилилась цензура и много стали говорить об идеологии»

На второй фильм я искала финансирование года 3-4, сначала мы подали проект в мастерскую Biennale College Cinema. После меня там участвовал Эльдар Шибанов. Мы не прошли дальше первого воркшопа. После я подавала свой проект на различные рынки ко-продукции, там норвежский фонд Sørfond и французский CNC выделили гранты. Из Казахстана денег нет вообще, хотя этот проект я подавала в ГЦПНК.

Я два раза взаимодействовала с ГЦПНК, - с «Велошахом» я подалась, но потом этот питчинг отменили. Но я так понимаю, если бы его даже не отменили, мне бы все равно не дали финансирование, потому что уже до официального объявления об отмене, ходили слухи, что списки тех, кого одобрили, уже гуляют в сети. Мне никто ничего не сообщал, я была уверена, что меня там нет. Второе взаимодействие было в этом году, с проектом, который я уже написала, но на который мы ищем финансирование. Мы с ним участвовали в Пусанском кинорынке, потом в Каннах, там французская CNC отобрала два казахстанских проекта, один Адильхана Ержанова. Потом в Бишкеке взяли главный приз. В Казахстане мы даже до питчинга не дошли. Хотя мы участвовали в четырех международных кинорынках.

Вообще, что касается государства, сейчас заметно усиление контроля над кинематографом, ввод спецкомиссий, которые планируют проверять кино перед прокатом на предмет «пропаганды политических убеждений» и так далее. Не беспокоят ли вас эти события как режиссерку, именно в плане возможностей снимать свое кино?

У нас, начиная с прошлого года, заметно усилилась цензура, очень много стали говорить об идеологии. Раньше в ГЦПНК такого не было. В этом году ввели список тем, по которым они будут принимать заявки. Вне рамок этих тем невозможно получить финансирование.

Когда я подавала «Велошах», такого не было. Просто подаешь на «авторское» кино или на кино для «широкого зрителя». То, что происходит сейчас - это слизано с Фонда кино России, помимо, наверное, темы войны с Украиной. «Закон и порядок», «Семейные ценности» — эти темы полностью продублированы из российского списка.

К вам поступали предложения после победы «Велошаха» на Tribeca?

С предложениями после победы «Велошаха» никто не обращался. Только была его мировая премьера, дальше уже другие фестивали, есть приглашения. Очень хотелось бы его показать в Казахстане. Но это больше не от меня зависит, а от казахстанского продюсера, и от министерства культуры, которое нам даст или не даст прокатное удостоверение.



Для вас важно, чтобы ваши фильмы зарабатывали деньги?

Для любого режиссера важно, чтобы его кино смотрели, а если смотрят, то оно приносит доход. Если приносит доход, проще получить деньги на следующие фильмы. Мне, правда, очень интересна реакция казахстанских зрителей на «Велошах».

Я не зарабатываю уже лет пять. Небольшие доходы есть, показы первого фильма и короткометражки. С одной платформы после Tribeca написали, они хотят взять на полгода короткометражный фильм. За показ фильма они платят небольшую комиссию.

Я открыта ко всем предложениям показать фильм. Возможно зарабатывать деньги на фестивалях, просто надо найти хорошего sales агента, который будет продавать кино на зарубежные рынки, но нужно и соответствующее кино. По «Велошаху» мы только ведем переговоры по зарубежному прокату.

На самом деле авторское кино может зарабатывать в прокате и быть популярным. У нас почему-то сложился такой стереотип, что авторское кино должно быть супер-медленным, как у Тарковского и обязательно про аулы. У того же Пак Чхан Ука много зрителей.