Минкультуры предлагает не выдавать прокатные удостоверения фильмам с пропагандой политических убеждений

Министерство культуры и информации на портале «Открытые НПА» разместило проект поправок в приказ «Об утверждении Правил выдачи прокатного удостоверения на фильм», которыми предлагается не выдавать прокатные удостоверения фильмам, направленным на пропаганду или агитацию политических убеждений.

«Если содержание фильма направлено на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва безопасности государства, политическим убеждениям, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, а также порнографии», – написано в документе Минкультуры.

В действующей версии приказа из вышеперечисленных отсутствует понятие «политическое убеждение». В случае необходимости действие прокатного удостоверения приостанавливается не более чем на 60 календарных дней.

Кроме того, сообщается, что будет создана специальная комиссия, состоящая из представителей уполномоченного органа в сфере кинематографии и администрации президента Казахстана; комиссия будет просматривать фильмы перед выдачей прокатного удостоверения.

Эти изменения обосновываются необходимостью регулирования и введения детального контроля над фильмами, выходящими в кинопрокат, а также принятием коллегиального решения по выдаче прокатного удостоверения.

Обсуждения проекта поправок будет продолжаться до 26 июня.